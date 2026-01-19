Il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, ha indicato la salvezza in Serie A e l’inaugurazione del nuovo stadio come obiettivi principali per il club, definendoli “i miei sogni”.

Le priorità di Giulini

Nel corso di un intervento, Giulini ha sottolineato l’importanza di raggiungere la permanenza nella massima serie e di vedere realizzato il progetto del nuovo impianto. Questi due traguardi rappresentano per lui una priorità personale e societaria.

Il contesto attuale

La dichiarazione arriva in un momento cruciale per il club, impegnato sia in una stagione delicata in campionato, sia nello sviluppo del progetto del nuovo stadio.

L’inaugurazione dell’impianto rappresenta un passo fondamentale per il futuro infrastrutturale del Cagliari.

L'ingresso di nuovi investitori

L’ingresso di un gruppo di investitori statunitensi, guidati da Maurizio Fiori, ha rafforzato i piani del club per lo sviluppo infrastrutturale, incluso il nuovo stadio. Giulini ha confermato che l’operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo, con l’obiettivo di supportare la crescita strutturale del Cagliari Calcio. “Accogliere Maurizio Fiori e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club”, ha dichiarato Giulini.

Inoltre, l’accordo con la Praxis Capital Management prevede l’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata (circa il quaranta per cento), lasciando la maggioranza (circa sessanta per cento) nelle mani di Giulini. Questo assetto societario è funzionale alla realizzazione del nuovo stadio e al consolidamento del progetto sportivo.