Si apre il nuovo anno calcistico con la sfida tra Cagliari e Milan, in programma il 2 gennaio alle 20:45 nel suggestivo scenario dell'Unipol Domus. I rossoneri, sotto la guida di Allegri, si presentano in Sardegna desiderosi di iniziare il 2026 con il piede giusto, mentre i padroni di casa, guidati da Pisacane, vogliono sfruttare il supporto del pubblico per dare del filo da torcere alla squadra meneghina.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, S. Esposito; Kiliçsoy.



Allenatore: Pisacane.

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

Allenatore: Allegri.

In casa Cagliari, sono rientrati Mina e Rodriguez dopo aver saltato la trasferta contro il Torino per influenza. Ancora dubbi invece su Ze Pedro, mentre Folorunsho è fuori per un mese. Kilicsoy confermato in avanti, con il ritorno di Luvumbo e Liteta dalla Coppa d'Africa. Il Milan dovrà fare a meno di Nkunku per un infortunio alla caviglia, ma Leao, nonostante un leggero problema muscolare, è pronto a partire dall'inizio.

Quote di Cagliari-Milan: rossoneri favoriti

I bookmaker prevedono una partita a senso unico con il Milan come netto favorito: William Hill quota la vittoria dei rossoneri a 1.55, il pareggio a 3.80 e un successo del Cagliari a 5.50.

Anche Bet365 offre quote simili, con il Milan a 1.55, il pareggio a 4.20 e i sardi a 6.00.

Le statistiche dei giocatori chiave

Marco Palestra: giovane promessa del Cagliari, il ventenne centrocampista ha dimostrato un'ottima capacità di inserimento e visione di gioco, registrando 3 assist in 16 presenze in questa stagione.

Solido nei duelli (110 vinti su 172 tentati), è un punto di riferimento per i rossoblù.

Sebastiano Esposito: il trequartista del Cagliari ha totalizzato 3 gol e 2 assist in 16 apparizioni. La sua capacità di dribbling (8 successi su 16 tentativi) e i passaggi chiave (24 in totale) lo rendono un elemento fondamentale per l’attacco sardo.

Luka Modric: il quarantenne centrocampista del Milan continua a distribuire gioco con sapienza, essendo il migliore in campo in molte occasioni. Con un rating medio di 7.63, ha realizzato 1 gol e 2 assist in 16 presenze, dimostrando ancora una volta di essere un metronomo in mezzo al campo grazie ai suoi 1118 passaggi completati.

Rafael Leao: con 5 reti all'attivo in 10 presenze, Leao non perde l’occasione per ribadire la sua importanza nell'attacco rossonero. Nonostante gli acciacchi, la sua presenza in campo può fare la differenza, grazie anche alla sua abilità nel segnare e creare occasioni, aiutato da un'ottima precisione nei tiri.
