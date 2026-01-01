Secondo quanto raccontato dall'opinionista Luca Gramellini, la Juventus seguirebbe con attenzione 3 profili che in estate potrebbero finire sul mercato dei parametri 0: Marcos Senesi del Bournemouth, Bernardo Silva del Manchester City e Ruben Neves dell'Al-Hilal.

Juventus, Gramellini: 'Ruben Neves, Bernardo Silva e Senesi 3 parametri 0 attenzionati dal club'

L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube facendo il punto sul mercato della Juventus: "Il club bianconero è molto vigile sui parametri 0 e ce ne sono tre su cui bisogna tenere le antenne dritte, Senesi, Bernardo Silva e Ruben Neves.

Il primo è un giocatore del Bournemouth, centrale di piede mancino, 28 anni, potrebbe, sposarsi in una difesa a quattro come centrale sinistro in affiancamento a Gleison Bremer. La Juve lo segue, sta valutando di fare l'operazione sul giocatore che non ha intenzione di rinnovare con il proprio club per giugno e quindi non è una trattativa da indicarsi nel mercato invernale di gennaio".

Ancora Gramellini: "Su Bernardo Silva ho dei dubbi, quindi non cerco di vendere fumo negli occhi ai tifosi, ma mi è stato detto che è un profilo sul quale il club sta effettivamente facendo dei ragionamenti. Il portoghese è un nome accostato alla vecchia signora e c'è una valenza su questo di tutto ciò, perché il club piemontese sta cercando di capire se ci sono i margini per aprire una sorta di di proposta di contratto da fare al fantasista del Manchester City.

Ruben Neves è l'ultimo nome della lista e da quello che mi viene riferito, è stato proposto alla Juve in quanto prossimo a divenire un parametro 0".

Infine, l'opinionista ha concluso dicendo: "In questo trita carne del mercato invernale, i 3 nomi appena citati sono stati accostati alla Juventus non per caso, ma perché c'é una realtà di fondo in tutte e 3 le operazioni. Poi arriveranno? Non posso certamente essere qui a dire "Sì, arriveranno". Arriveranno tutti? Assolutamente no. Sicuramente la Juve sta lavorando per migliorare, soprattutto la mediana in vista della prossima stagione, cercare quel centrale di piede mancino da affiancare Bremer per rendere la retroguardia all'altezza del blasone Juventus e poi sicuramente un terzino che possa andare a sostituire il possibile partente Joao Mario".

Parametri 0 di esperienza, una strategia che spesso paga

La strategia di prendere parametri 0 non più giovanissimi ma con un grande passato alle spalle, spesso e volentieri ha pagato. Basti guardare l'Inter, che nelle ultime sessioni di mercato è riuscita ad ottenere il si di calciatori come Mkhitaryan o Zielinski, senza spendere un centesimo per il loro cartellino.