La Roma perde Mario Hermoso: il difensore spagnolo è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della gara contro il Torino e, secondo gli esami svolti, ha riportato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas, il flessore dell’anca. Il giocatore dovrà restare fermo per almeno venti giorni.

L'infortunio di Hermoso

Hermoso ha accusato il problema muscolare nel corso del primo tempo della partita contro il Torino. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas. Si tratta di un infortunio significativo, che comporta uno stop di almeno venti giorni.

Le conseguenze per la Roma

La sosta forzata di Hermoso rappresenta un problema per la difesa giallorossa, che dovrà fare a meno del centrale spagnolo per un periodo prolungato. Il club dovrà valutare soluzioni alternative in rosa o eventuali interventi sul mercato per coprire l’assenza.

La lesione di secondo grado all’ileopsoas non comporta una rottura tendinea, ma richiede comunque un periodo di recupero che si estende fino a circa un mese. I venti giorni indicati inizialmente potrebbero rappresentare una stima minima, con possibili estensioni in base all’evoluzione clinica. Il recupero medio varia tra due e quattro settimane, ma può arrivare fino a trenta giorni o più, a seconda della risposta individuale alla riabilitazione.