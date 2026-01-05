Il calciomercato invernale del Crotone continua a regalare indiscrezioni, tutte legate alle possibili cessioni. Il nome forte dell'organico degli squali è quello dell'attaccante e capitano Guido Gomez. Il calciatore, tra le note positive della stagione, potrebbe partire in caso di un'offerta importante. Dopo Salernitana e Catania a puntare l'ex Triestina sarebbe l'Union Brescia, squadra che in estate era stata vicina ad acquistare dal Crotone l'attaccante Marco Tumminello, poi ceduto al Benevento.

Crotone, Gomez oggetto di mercato

Il profilo di Guido Gomez stuzzica l'Unione Brescia ma non pare essere la prima scelta.

La squadra di Bonatti avrebbe individuato in Facundo Lescano dell'Avellino l'obiettivo numero uno, ma la richiesta degli Irpini sarebbe inarrivabile, al momento. Per l'ex Trapani, ora all'Avellino, sarebbero giunte offerte importante anche da club esteri. Oltre all'attaccante del Crotone, valutato circa 350 mila euro, ci sarebbero altri calciatori sulla lista: tra questi spicca Edgaras Dubickas, calciatore della Ternana.

Gomez protagonista di un grande girone d'andata

Con le sue 19 presenze e 10 reti in campionato, arricchite da 3 assist, Guido Gomez rappresenta il migliore marcatore stagionale della squadra. Con il Crotone la punta ha inoltre maturato 4 presenze con altre 2 reti in Coppa Italia di Serie C.

In totale in questo torneo la punta ha disputato 1936' minuti, dimostrandosi imprescindibile per il tecnico Emilio Longo. Guido Gomez rappresenta inoltre il secondo marcatori di tutti i tempi tra le fila del Crotone con 54 reti in 131 partite, dietro solamente a Nwankwo Simy che con il Crotone, anche se in Serie B e Serie A, ha siglato 66 gol in 159 gare prima di cambiare maglia. Un eventuale addio lascerebbe il segno nella rosa del Crotone, già alle prese con alcune partenze (Berra alla Salernitana).

Crotone, le altre possibili operazioni di gennaio

In caso di partenza di Guido Gomez il Crotone proverà a fare cassa ma allo stesso tempo dovrà regalare un sostituto all'altezza al tecnico Emilio Longo.

Non un calciatore con grande ingaggio o dal costo del cartellino esorbitante, ma un elemento che possa regalare affidabilità e con fiuto del gol. Al momento l'unico profilo accostato agli squali è quello di Alessio Nepi, punta del Giugliano, che sembra però vicino al Perugia. Non arriverà in Calabria il centrocampista del Siracusa Racine Ba, seguito negli ultimi giorni di dicembre 2025, per il quale sarebbe pronto un contratto con il Cosenza. In uscita il Crotone potrebbe privarsi anche di Jacopo Murano, con il calciatore seguito dal Potenza.