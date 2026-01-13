Joao Cancelo torna al Barcellona in prestito dall’Al Hilal fino al termine della stagione. L'annuncio è stato dato ufficialmente dal club catalano. Il terzino portoghese, 31 anni, aveva già vestito la maglia blaugrana nella stagione 2023‑2024, in prestito dal Manchester City.

Ritorno al Barcellona: i dettagli

Il Barcellona ha formalizzato il prestito del difensore portoghese fino a giugno, con il ritorno al club saudita previsto a fine stagione. Cancelo ha militato in passato in squadre come Inter, Juventus e Bayern Monaco, oltre al Manchester City.

Vanta un palmarès di rilievo, che include titoli in Bundesliga, Premier League, Serie A, campionato portoghese e la Nations League con il Portogallo nel 2019.

Le motivazioni del ritorno di Cancelo

Il ritorno di Cancelo al Barcellona avviene in un momento in cui la squadra catalana cerca rinforzi sulla fascia difensiva. La sua esperienza e versatilità rappresentano un valore aggiunto per la rosa, soprattutto in vista della seconda parte della stagione.

Il Barcellona ha raggiunto un accordo con l’Al Hilal per un prestito fino a giugno. Cancelo avrebbe rifiutato un’offerta dell’Inter, preferendo il ritorno in Catalogna. Il giocatore avrebbe accettato una riduzione dell’ingaggio per facilitare il trasferimento.

Cancelo ha già superato le visite mediche e dovrebbe firmare il contratto a breve, con la presentazione prevista nei prossimi giorni.