La Fiorentina ha definito il terzo rinforzo di questa sessione di mercato: si tratta dell’esterno offensivo inglese Jack Harrison, classe 1996, attualmente in forza al Leeds. Il giocatore, salvo imprevisti, è atteso a Firenze nelle prossime ore e arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Chi è Jack Harrison

Jack Harrison è un esterno offensivo cresciuto nei settori giovanili di Liverpool e Manchester United, con un’esperienza significativa negli Stati Uniti prima di affermarsi in Premier League. Il trasferimento alla Fiorentina avverrà in prestito con diritto di riscatto, una formula già utilizzata per i precedenti innesti di questa sessione.

L'operazione è stata definita nei dettagli.

Le strategie di mercato

Il club viola, dopo gli arrivi di Manor Solomon e Marco Brescianini, continua a rafforzare la rosa per offrire al tecnico Paolo Vanoli maggiori soluzioni offensive. Harrison, mancino naturale ma capace di giocare su entrambe le fasce, rappresenta un profilo ideale per il nuovo modulo tattico, in particolare per un 4‑3‑3 che richiede esterni dinamici e duttili. Il suo arrivo aumenta la competitività nel reparto avanzato.

Il diritto di riscatto è fissato attorno ai dieci milioni di euro e, in caso di esercizio dell’opzione, il giocatore firmerà un contratto fino al 2029. Harrison è già in viaggio verso Firenze e sarà a disposizione di Vanoli nel giro di poche ore. La Fiorentina punta a chiudere rapidamente le pratiche burocratiche per averlo a disposizione il prima possibile.