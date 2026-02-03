Zito Luvumbo lascia il Cagliari e si trasferisce al Real Club Deportivo Mallorca. L'operazione si concretizza con la formula del prestito oneroso, valido fino al termine della stagione 2025-26, con un diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. Previsto inoltre un venti per cento sulla futura rivendita. Il suo debutto con la nuova maglia è atteso per sabato pomeriggio, in casa, contro la capolista Barcellona.

Dettagli dell’operazione

L’accordo è stato finalizzato dopo la chiusura del mercato italiano, avvenuta alle ore venti. In Spagna, tuttavia, le trattative sono rimaste aperte fino alle ventitré.

Il costo del prestito oneroso ammonta a duecentocinquantamila euro. Nel caso in cui il Mallorca non esercitasse il riscatto, il Cagliari incasserà un bonus di pari importo.

Contesto e conseguenze per il Cagliari

Con questa cessione si conclude un mercato in entrata per il Cagliari caratterizzato principalmente da ritorni di giocatori. Sherri, Dossena e Sulemana sono rientrati in rossoblù, con quest’ultimo che ha già segnato contro il Verona. L’allenatore Fabio Pisacane dovrà fare a meno non solo di Luvumbo, ma anche di Luperto, trasferitosi alla Cremonese per circa cinque milioni di euro.

Termini economici dell’accordo

L’accordo è stato ufficializzato il 3 febbraio 2026, confermando i termini economici già noti.

Il prestito oneroso è di 250.000 euro, con un diritto di riscatto fissato a circa quattro milioni di euro, a cui si aggiunge il venti per cento sulla futura rivendita. È previsto inoltre un bonus di 250.000 euro in caso di mancato riscatto da parte del club spagnolo.