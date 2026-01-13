Il futuro di Federico Gatti continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus, soprattutto in ottica mercato. Il difensore bianconero, che nelle ultime stagioni si è ritagliato uno spazio importante all’interno della rosa, è finito nel mirino del Milan, pronto a valutare possibili operazioni per rinforzare il reparto arretrato. A fare chiarezza sulla situazione è stato Gianluigi Longari che, tramite X, ha svelato i retroscena di una possibile trattativa tra i due club: “Milan Intermediario al lavoro per costruire uno scambio tra Gatti e Loftus Cheek che al momento non convince la Juve”, ha scritto il giornalista di Sportitalia.

Idea di mercato

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, l’idea del Milan sarebbe quella di impostare uno scambio che coinvolga Ruben Loftus-Cheek, profilo scelto dai rossoneri come possibile sacrificio per arrivare al centrale bianconero. Tuttavia, la Juventus non sarebbe pienamente convinta di questa soluzione. I dubbi potrebbero riguardare sia la valutazione economica dell’operazione sia l’incastro tecnico, considerando che Loftus-Cheek, pur essendo un centrocampista di qualità, non rappresenterebbe una priorità assoluta per la dirigenza juventina in questo momento.

La posizione della Juventus appare dunque prudente. Gatti viene considerato un elemento affidabile, soprattutto per la conoscenza del campionato italiano, caratteristiche che lo rendono prezioso all’interno delle rotazioni difensive.

Allo stesso tempo, però, il club non chiude completamente la porta a una possibile cessione, soprattutto se dovessero arrivare offerte ritenute congrue o soluzioni che possano garantire un reale miglioramento della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

Si lavora per Mingueza

Parallelamente, la dirigenza bianconera continua a monitorare altre piste di mercato, sia in entrata che in uscita. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello di Oscar Mingueza, difensore spagnolo che potrebbe rappresentare un’interessante opportunità a parametro zero nel prossimo giugno. Il profilo del giocatore del Celta Vigo piace per la sua versatilità e per l’esperienza maturata anche in contesti internazionali, elementi che si sposerebbero bene con il progetto tecnico della Juventus.

Non è però da escludere che i bianconeri possano tentare un affondo già nella sessione di mercato di gennaio. In questo scenario, molto dipenderà dalle eventuali uscite e dalle condizioni economiche dell’operazione. Un eventuale addio di Gatti potrebbe infatti liberare spazio sia a livello di rosa sia a livello di bilancio, consentendo alla Juventus di anticipare i tempi e di rinforzare la difesa con un nuovo innesto.

Il mercato, come spesso accade, resta fluido e ricco di incastri. La Juventus osserva, valuta e prende tempo, consapevole che le decisioni su giocatori come Federico Gatti possono avere un peso significativo sul presente e sul futuro del club. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse del Milan si trasformerà in qualcosa di più concreto o se Gatti continuerà a vestire la maglia bianconera anche nella seconda parte della stagione.