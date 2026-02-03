La NBA ha vissuto una notte intensa con due vittorie significative: i Philadelphia 76ers hanno imposto il proprio ritmo a Los Angeles, mentre gli Houston Rockets hanno trovato in Alperen Sengun l'eroe della trasferta.

I 76ers espugnano Los Angeles

I Philadelphia 76ers hanno conquistato l’Intuit Dome battendo i Los Angeles Clippers con un netto 128-113. La prestazione di Dominick Barlow è stata eccezionale, con 26 punti e 16 rimbalzi a referto. A supporto, Tyrese Maxey ha messo a segno 29 punti e sei assist, mentre Joel Embiid ha contribuito con 24 punti.

Per i Clippers, Kawhi Leonard è stato il miglior realizzatore con 29 punti, ma l'assenza di James Harden si è rivelata un fattore importante.

Sengun guida Houston alla vittoria

Parallelamente, gli Houston Rockets hanno superato gli Indiana Pacers con il punteggio di 118-114, trascinati da una prestazione straordinaria di Alperen Sengun. Il centro turco ha realizzato 39 punti e 16 rimbalzi, dimostrando un dominio su entrambi i lati del campo. In assenza di Kevin Durant, fermato da un infortunio alla caviglia, Jabari Smith Jr. ha aggiunto 19 punti e Amen Thompson 16, permettendo a Houston di ottenere la terza vittoria consecutiva e di consolidare il quarto posto nella Western Conference.

Analisi delle prestazioni

Il successo dei 76ers rappresenta la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Philadelphia, che continua a dimostrare solidità e profondità nel proprio roster. Houston, d'altro canto, conferma la propria resilienza nonostante le assenze, affidandosi al talento emergente di Sengun per mantenere una posizione di rilievo nella corsa ai playoff.

La vittoria dei 76ers a Los Angeles è stata descritta come un vero e proprio dominio, con Barlow protagonista indiscusso e Maxey ed Embiid a fornire un contributo fondamentale. La squadra di Philadelphia ha mantenuto il controllo del match fin dalle prime battute, senza mai concedere spazio alla rimonta avversaria.

Per quanto riguarda Houston, la prestazione di Sengun è stata particolarmente significativa.

Il centro turco, autore di 39 punti, 16 rimbalzi e 5 assist, ha trascinato i Rockets al successo, mostrando una grande determinazione e superando la recente esclusione dall'All-Star Game. La sua performance ha evidenziato il suo ruolo cruciale per la squadra texana.