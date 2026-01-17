Il futuro di Paulo Dybala torna al centro delle voci di mercato e, questa volta, lo scenario sembra portarlo lontano dall’Europa. Secondo quanto scritto su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la “Joya” sarebbe in costante contatto con alcuni suoi ex compagni del Boca Juniors, club nel quale l’argentino sogna da sempre di giocare. Un legame mai reciso, alimentato dal richiamo delle origini e dal desiderio, mai nascosto, di vivere un’esperienza nel calcio sudamericano prima della fase finale della carriera.

La Roma, stando alle indiscrezioni, sarebbe disposta ad ascoltare offerte comprese tra i 2 e i 3 milioni di euro già in questa finestra di calciomercato.

Una cifra contenuta, che riflette sia la volontà di fare cassa sia l’esigenza di alleggerire un monte ingaggi appesantito dai recenti arrivi di Vaz e Malen. Dybala, stando a quanto riportato da Konur, darebbe priorità assoluta al Boca Juniors, pronto a riabbracciare uno dei figli più talentuosi del calcio argentino e a offrirgli un ruolo centrale nel progetto tecnico e mediatico del club.

Boca fiducioso, Roma pronta a trattare

Secondo Konur, il Boca Juniors sarebbe sempre più fiducioso di poter chiudere l’operazione, approfittando della disponibilità della Roma a trattare e della chiara apertura del giocatore. L’eventuale trasferimento consentirebbe a Dybala di lasciare la Capitale con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto con i giallorossi, evitando così il rischio di perderlo a parametro zero in estate.

Dal punto di vista economico, l’operazione avrebbe un senso preciso per la Roma: incassare una somma, seppur modesta, e ridurre il peso di uno degli stipendi più importanti della rosa. Dal punto di vista emotivo e sportivo, invece, si tratterebbe di una scelta forte, perché significherebbe rinunciare a un calciatore che, quando in condizione, resta uno dei più decisivi dell’intero campionato.

Gasperini e il possibile veto tecnico

A complicare il quadro, però, potrebbe essere la posizione di Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma non ha mai nascosto la sua profonda stima per Dybala, considerandolo un elemento capace di fare la differenza anche all’interno di un sistema di gioco esigente come il suo.

Le parole al miele spese più volte dall’allenatore nei confronti del numero 21 testimoniano un rapporto di fiducia e rispetto che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio paletto alla trattativa. Gasperini sa bene quanto la qualità e l’intelligenza calcistica della “Joya” possano risultare determinanti nella seconda parte di stagione, soprattutto per una squadra che ambisce a conquistare di nuovo un piazzamento in Champions, strizzando l'occhio all'Europa League.