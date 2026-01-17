Secondo quanto riportato su X dal giornalista Gianluca Di Marzio, anche il nome di Joshua Zirkzee sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti della Juventus come possibile opportunità per l’attacco. Il centravanti olandese, già protagonista in Serie A con la maglia del Bologna, è da settimane uno dei principali obiettivi della Roma per il mercato invernale di riparazione, ma ora anche la Juventus avrebbe iniziato a seguirne con attenzione la situazione. Un interesse che nascerebbe come piano alternativo nel caso in cui la trattativa per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace dovesse arenarsi.

Zirkzee, fisico, tecnica e grande conoscenza della Serie A

L’idea di puntare su Zirkzee rientra in una logica ben precisa: quella di assicurarsi un attaccante già abituato al campionato italiano, capace di dialogare con la squadra e di interpretare più ruoli nel reparto offensivo. Tuttavia, molto dipenderà dagli sviluppi legati al Manchester United, club proprietario del cartellino, che non ha ancora chiarito quale sarà il futuro dell’olandese nei prossimi mesi. Le vicende delle ultime settimane e la coppa d'Africa, hanno bloccato le operazioni in entrata e in uscita dal club inglese, rendendolo un fortino difficile da attaccare sul mercato.

La situazione complicata allo United

Dal canto suo, Zirkzee sta vivendo una stagione complessa al Manchester United.

L’impatto con la Premier League è stato più difficile del previsto e l’ex Bologna ha faticato a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Poco sembra essere cambiato anche dopo l’esonero di Ruben Amorim, tecnico con il quale il rapporto non era mai realmente decollato, e l’arrivo di Michael Carrick in panchina. Le gerarchie offensive dei Red Devils continuano a penalizzarlo e il minutaggio resta limitato, alimentando interrogativi sul suo futuro. La chiave di tutto, però, resta la volontà del club inglese: così come accaduto nei dialoghi con la Roma, anche con la Juventus il Manchester United non avrebbe ancora sciolto le riserve, lasciando aperti diversi scenari. In questo contesto di incertezza, la Juve osserva e valuta, pronta a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio concreto per portare Zirkzee a Torino già in questo gennaio, magari con la formula del prestito e diritto/obbligo di riscatto.