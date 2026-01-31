Il Sinigaglia si prepara ad accendersi per uno scontro che promette emozioni: Como e Atalanta si sfidano domenica 1 febbraio alle 15:00 nella 23ª giornata del campionato di Serie A 2025/26. Sul Lago, la truppa di Fabregas sogna un altro colpo per confermare la sua sorprendente stagione; i bergamaschi, guidati dal nuovo tecnico Palladino, vanno a caccia di punti pesanti su un campo storicamente ostico e con una formazione in cerca di certezze. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: il Como vuole prendersi la scena tra le mura amiche, mentre la Dea cerca di rilanciare la sua corsa in classifica.

Le probabili formazioni: Morata in pole, Raspadori ci riprova

Sul versante lariano, Fabregas deve convivere con le assenze pesanti di Goldaniga e Douvikas: ecco che in attacco potrebbe trovare spazio Alvaro Morata, rientrato da poco ma già favorito per una maglia da titolare. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con Butez tra i pali, Smolcic e Kempf come coppia centrale, affiancati da Ramon e Valle sugli esterni. In mezzo al campo, Perrone e Da Cunha avranno il compito di coprire e rilanciare l’azione, mentre sulla trequarti toccherà a Kuhn, all’argentino Paz e al giovane talento Baturina innescare l’attacco. Tante soluzioni in panchina – tra cui Rodriguez e Caqueret – testimoniano la profondità di rosa a disposizione di Fabregas.





Per l’Atalanta, modulo rigorosamente a tre dietro con Carnesecchi in porta e la linea formata da Scalvini, Djimsiti e Ahanor (in ballottaggio con Kolasinac). Sulle fasce c'è duello tra Zappacosta e Bernasconi, mentre De Roon ed Ederson presidiano il cuore del centrocampo. In avanti, il tridente può contare sul rientrante Raspadori dopo la buona prova all’esordio dal 1’, con Scamacca e De Ketelaere a completare il reparto offensivo. Palladino può pescare anche dalla panchina con alternative di qualità come Lookman, Pasalic e Bellanova. Una rosa profonda, chiamata però a scacciare i dubbi dopo un tour de force tra campionato e coppe.

Quote: Como avanti per i bookmaker, Atalanta chiamata all'impresa

Non è una vigilia scontata sul fronte delle quote: il Como parte da favorito nelle analisi degli operatori. William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.25, il pareggio a 3.20 e il successo dell’Atalanta a 3.00. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bet365, che propone il segno 1 a 2.35, la X a 3.25 e il colpo esterno della Dea a quota 3.20.

Gli scommettitori, dunque, sembrano credere nella verve della squadra di Fabregas e nella solidità mostrata fin qui al Sinigaglia. Per l’Atalanta – che resta una delle formazioni più talentuose della Serie A – si profila una trasferta tutt’altro che agevole e il rischio di subire la freschezza del Como.

Paz al centro della scena, Morata pronto al rientro: i numeri dei protagonisti

Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Nicolás Paz, che sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con i lariani.

Per l’argentino classe 2004, già 21 presenze dal primo minuto in Serie A e ben 8 reti a referto, arricchite da 6 assist e numeri da trequartista totale: ben 912 passaggi completati, 40 chiavi, 48 dribbling riusciti su 83 tentativi e una media voto da 7.44, la più alta tra gli uomini in rosa. Poco incline alla paura nei duelli (153 vinti su 290) e sempre pronto ad accendersi tra le linee, Paz dovrà anche gestire la diffida per evitare squalifiche pesanti.

In crescita costante anche Martin Baturina, talento croato classe 2003: per lui, in 14 presenze (spesso da subentrante) sono già arrivati 4 gol e 3 assist in 493 minuti. Segno di una personalità in costruzione ma già determinante. Importante anche il contributo difensivo: 7 tackle, 17 occasioni create e 30 duelli vinti sottolineano un centrocampista completo.

Marc Oliver Kempf si conferma come uno dei cardini difensivi del Como: 13 presenze dal 1’, 3 gol segnati (numeri di tutto rispetto per un centrale), 789 passaggi e 61 duelli vinti su 108 totali. Nella sua area di competenza, l’esperienza viene bilanciata dalla concretezza – fondamentali i 13 blocchi e solo 14 falli commessi, sintomo di letture spesso precise.

Sponda Atalanta, Charles De Ketelaere si sta affermando nel ruolo di trequartista a tutto campo: 20 presenze (17 da titolare), 3 gol e altrettanti assist, con 44 passaggi chiave distribuiti e 41 dribbling riusciti su 82 tentativi. Nell’Atalanta che cerca costantemente profondità e inserimenti, il belga rappresenta il faro creativo viste anche le sue 249 duelli affrontati, di cui 112 portati a casa.

I riflettori saranno puntati anche su Gianluca Scamacca, che alterna partite da titolare e panchina ma si fa trovare pronto: 6 gol con una media tiro di 14 conclusioni in porta su 32 totali. Accanto a lui, Giacomo Raspadori scalpita dopo l’ottima partenza: 1 gol in sole 2 presenze, subito decisivo come terminale offensivo nel tridente di Palladino.