"In chiusura in questi minuti l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax", questo il post su X scritto dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio parlando della Lazio. L'operazione avrebbe un costo di 15 milioni di euro.

Di Marzio annuncia Taylor alla Lazio

Nel primo pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, il giornalista Di Marzio ha annunciato l'arrivo di un nuovo centrocampista alla Lazio: "In chiusura in questi minuti l'arrivo di Kenneth Taylor. Operazione da 15 milioni di euro. Confermata l'indiscrezione di Voetbal Primeur".

Nelle scorse ore, anche l'altro esperto Alfredo Pedullà aveva parlato di "trattativa in dirittura d'arrivo".

A tal proposito il giornalista aveva anche affermato che il centrocampista aveva rifiutato 3 offerte in quanto intendeva solamente indossare la casacca biancoceleste.

.@OfficialSSLazio, in chiusura in questi minuti l'arrivo di Kenneth Taylor dall'Ajax. Operazione da 15 milioni di euro. Confermata l'indiscrezione di @VoetbalPrimeur — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 7, 2026

La reazione di alcuni tifosi biancocelesti

Su X, l'entusiasmo dei tifosi biancocelesti sembra essere alle stelle per l'arrivo del centrocampista olandese.

Un tifoso ha detto: "Questo si che è un colpaccio". A seguire anche altri supporters biancocelesti hanno commentato: "Stavolta devo complimentarmi con la società, in quanto l'arrivo di Taylor è veramente un colpo da biliardo".

Un altro utente ha invece ironizzato sull'arrivo del centrocampista dell'Ajax: "Ma per caso Lotito ha battuto la testa?". Anche tifosi delle altre squadre si sono complimentati per l'arrivo del nuovo giocatore in casa Lazio: "Da tifoso giallorosso deve dire che questo è un grande acquisto". Un altro tifoso dell'Inter: "Hanno fatto bene a guardare oltre l'Italia. 15 milioni li chiedeva il Bologna per Fabbian che è poca roba rispetto a Taylor". Un tifoso del Napoli ha affermato: "Grande acquisto, complimenti alla Lazio".

Mercato Lazio: i piani futuri

Dopo l'addio di Taty Castellanos e Guendouzi rispettivamente al West Ham e Fenerbahce per una cifra di 60 milioni, la Lazio ha iniziato a muoversi sul mercato.

Sembra tutto fatto anche per l'attaccante del Salisburgo Ratkov oltre al centrocampista dell'Ajax Taylor. Inoltre Pedullà ha annunciato la trattativa in corso per Toth del Ferencvaros: il centrocampista è stato valutato 10 milioni. In stand-by Insigne e Fabbian, Maldini in forse, mentre il Milan non è intenzionato a vendere Loftus-Cheek.