Il sipario della 19ª giornata di Bundesliga si apre con un confronto dal sapore europeo: Eintracht Francoforte-Hoffenheim, in calendario per sabato 24 gennaio alle 15:30 al Deutsche Bank Park, cuore pulsante del tifo teutonico. In una stagione che vede entrambe le compagini in lotta per un posto nelle zone nobili, la posta in palio è preziosa: la squadra di Francoforte vuole difendere il suo fortino, mentre i biancoblù ospiti cercano l’allungo.

Le probabili formazioni: spazio ai fantasisti e ai bomber

Il tecnico dell’Eintracht punta su un classico 4-2-3-1 per avere equilibrio e fantasia tra le linee: tra i pali spazio a Kaua, con Aurelio Buta e Arthur Theate sugli esterni, mentre Nnamdi Collins fa coppia al centro con Robin Koch.

Hoejlund e Skhiri schermano la difesa, lasciando libertà di ispirazione a Doan, Chaibi e Brown alle spalle dell’unica punta Kalimuendo-Muinga.L’Hoffenheim risponde con uno schieramento speculare. Davanti a capitan Baumann ci sono Coufal, Hranac, Hajdari e Bernardo. In mediana, Avdullahu affianca Burger, mentre la batteria di trequartisti Kramarić, Asllani, Prass proverà a rifornire Lemperle, riferimento centrale del reparto offensivo.

Quote: Hoffenheim parte con un margine nei pronostici dei bookmaker

Le agenzie di scommesse disegnano un match sulla carta equilibrato, ma con una leggera preferenza per gli ospiti.

William Hill quota il successo esterno dell’Hoffenheim a 2.30, mentre la vittoria interna dell’Eintracht vale 2.75; il pareggio si assesta a 3.50. Sulla stessa lunghezza d’onda si posiziona Bet365, che offre il 2 a 2.25, l’1 a 2.88 e la X a 3.75. Una cornice di incertezza che promette spettacolo, in una gara dove la differenza potrebbe farla il colpo dei singoli.

Numeri e protagonisti: Doan e Uzun accendono Francoforte, Kramarić e Lemperle faro per i biancoblù

Nella squadra dell’Eintracht, l’attenzione si concentra su Ritsu Doan, funambolo giapponese da 4 reti e ben 5 assist in 18 apparizioni stagionali.

Vastissimo il suo contributo anche in costruzione (24 passaggi chiave su 550 totali) e nello sforzo difensivo, con 33 tackle e 12 intercetti registrati. Spicca anche la sua capacità nell’uno contro uno, con 22 dribbling riusciti su 50 tentativi. Completa il profilo una media voto di 6.96, segno di continuità.Chi invece mostra una personalità da veterano nonostante la giovane età è Can Uzun: il centrocampista classe 2005 vanta già 6 gol e 3 assist in 13 presenze, senza dimenticare il rigore trasformato. In 746 minuti è protagonista in tutte le zone del campo, con 13 passaggi chiave e 16 falli subiti, sempre nel vivo dell’azione, tanto da toccare quota 87 duelli complessivi (35 vinti). La sua media voto balza a 7.22, numeri che illuminano la linea mediana delle Aquile.

Nel reparto offensivo, occhi puntati anche su Arnaud Kalimuendo-Muinga: in appena 207 minuti distribuiti su 3 apparizioni (2 da titolare) l’attaccante francese ha già timbrato un gol e un assist, mettendo in luce uno spiccato dinamismo nei dribbling (7 riusciti su 9 tentati) e una certa verve nei duelli (15 vinti su 41).In casa Hoffenheim, la regia offensiva è affidata ancora ad Andrej Kramarić: il croato è il faro della manovra biancoblù non solo per i 6 gol e 3 assist in 17 gare, ma anche per la pericolosità con 14 tiri nello specchio su 21 totali. Il dato dei 20 passaggi-chiave su 456 effettuati e i 2 rigori realizzati ribadiscono il suo ruolo di trascinatore tecnico.Al suo fianco nello scacchiere offensivo c’è Tim Lemperle: 16 presenze, 6 reti e 2 assist, 18 passaggi chiave e ben 153 duelli affrontati (53 quelli vinti).

L’attaccante, che ha anche conquistato e segnato un rigore, rappresenta una costante minaccia per le difese rivali sia in area che fuori.Nella corsia sinistra l’attenzione ricade su Alexander Prass, difensore con indole propositiva e una presenza costante nelle rotazioni: 15 presenze, 1 assist, 19 contrasti vinti e 36 duelli portati a casa su 72 totali, dati che rispecchiano il suo apporto nei due lati del campo.