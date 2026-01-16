Nella cornice del RCDE Stadium di Cornella de Llobregat va in scena il venerdì sera di Liga tra Espanyol e Girona, match valido per la 20ª giornata della stagione 2025/26. Calcio d'inizio fissato alle 21:00 del 16 gennaio: padroni di casa con la necessità di conquistare punti pesanti per risalire la classifica e ospiti decisi a sorprendere ancora dopo una prima parte di campionato positiva.

Le probabili formazioni di Espanyol-Girona

L'Espanyol si presenta con il suo classico 4-2-3-1 pronto a sfruttare l’ampiezza e la velocità degli esterni, ma anche la solidità al centro.

Tra i pali agirà Marko Dmitrovic, protetto dalla linea difensiva composta da Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera e Carlos Romero. In mediana spazio a Gonzalez de e Pol Lozano, mentre il trio di trequartisti formato da Tyrhys Dolan, Edu Exposito e Pere Milla proverà a rifornire Roberto Fernandez, unica punta chiamata a concretizzare la manovra offensiva.

4-2-3-1 anche per il Girona, con Paulo Gazzaniga pronto a comandare la difesa composta da Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind e Alex Moreno. In mezzo al campo agiranno Arnau Martinez e Ivan Martin, mentre sulla trequarti spazio alla fantasia e al dinamismo di Viktor Tsygankov, Thomas Lemar e Bryan Gil a supporto di Vladyslav Vanat, riferimento avanzato.

Quote: Espanyol favorito, ma Girona non parte battuto

I bookmaker puntano decisi sui padroni di casa: William Hill quota la vittoria dell'Espanyol a 1.85, il pareggio a 3.30 e il colpaccio esterno del Girona a 4.20. Anche Bet365 si allinea, con l’1 bianco-blu a 1.85, la X a 3.40 e il segno 2 a 4.50. Quote che riflettono un leggero sbilanciamento verso i catalani di casa, ma la squadra ospite resta un’insidia da non sottovalutare, soprattutto con alcune frecce interessanti al proprio arco.

Tyrhys Dolan e la spinta sulle corsie: l’equilibratore dell’Espanyol

Alla sua prima annata completa con la maglia dell’Espanyol, Tyrhys Dolan ha preso in mano la fascia mostrando buona continuità. Con 18 presenze (15 da titolare) e oltre 1300 minuti sulle gambe, l’attaccante inglese non è ancora riuscito a sbloccarsi in zona gol, ma ha comunque fornito 3 assist e un contributo generoso: 12 tiri tentati, 19 passaggi chiave e due rigori procurati. Non mancano nemmeno presenza e sacrificio in interdizione, come testimoniano i 36 tackle e 6 intercetti, mentre il dato sui dribbling riusciti (17 su 48 tentativi) fa capire quanto Dolan sia coinvolto nella produzione del gioco offensivo.

L’esperienza e il dinamismo di Pere Milla

A recitare la parte di condottiero nella trequarti perica c’è Pere Milla: 33 anni, 6 reti già messe a segno in Liga quest’anno, la sua miglior dote resta la capacità di trovare il tempo dell’inserimento. Con 17 presenze, quasi tutte dal primo minuto, ha chiuso una metà di stagione con 39 tiri (16 nello specchio) e 24 passaggi chiave prodotti, dimostrandosi sempre pericoloso tra le linee. Il suo apporto è stato fondamentale anche in fase difensiva con 23 tackle e 11 intercetti, testimoniando una grande dedizione alla causa. Conclude spesso le gare stremato, come indicano le 14 sostituzioni su 17 match giocati.

Occhi su Roberto Fernandez: finalizzatore in crescita

L’Espanyol spera di poter contare ancora sui gol di Roberto Fernandez, giovane attaccante andaluso alla sua migliore stagione in Liga. Fin qui 4 reti in 19 apparizioni (14 dall’inizio) e 2 assist confezionati, più di 1300 minuti giocati e la capacità di giocare sia dentro l’area che fuori. Sui suoi piedi sono passati 28 tiri, con il 54% terminato nello specchio, a cui si aggiunge un ruolo attivo nella manovra: 14 passaggi chiave, 1 rigore procurato e realizzato e 202 passaggi totali.

Tsygankov e i numeri in crescita nel Girona

L’ucraino Viktor Tsygankov è una delle armi migliori del Girona per provare l’assalto esterno. Ha già segnato 4 gol in 13 presenze, con anche 2 assist a referto e una percentuale impressionante di tiri nello specchio (10 su 13 tentativi totali).

Calciatore di qualità superiore, in meno di 1000 minuti ha prodotto anche 17 passaggi chiave e si è messo in luce nei duelli aerei e palla a terra (52 vinti su 92), evidenziando uno spirito da leader tecnico tra le fila biancorosse.

L’imprevedibilità di Bryan Gil sulle corsie

Nel tridente di supporto di Vanat, il ruolo del funambolo è senza dubbio di Bryan Gil. Ancora a caccia del primo gol stagionale, ma capace di servire 3 assist e di tentare la via del dribbling con convinzione: 19 riusciti su 47 tentativi. In 16 presenze ha conquistato 22 falli, subendo spesso interventi decisi dagli avversari, e si è messo in mostra anche come elemento prezioso nei recuperi (12 tackle e 6 intercetti).

Vanat, il riferimento offensivo del Girona

Il terminale offensivo scelto dal Girona è Vladyslav Vanat.

L’attaccante ucraino, sempre presente dal primo minuto nelle sue 16 apparizioni stagionali, ha già timbrato 5 volte il cartellino e garantisce una presenza costante in area (12 tiri totali di cui 11 nello specchio). Insieme a 7 passaggi chiave e a una media di un rigore conquistato e realizzato, offre quella pericolosità da centravanti moderno che può spostare gli equilibri nei momenti cruciali del match.