Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal giornalista Ekrem Konur su X, l’Arsenal avrebbe intensificato i propri sforzi per provare a strappare Kenan Yildiz alla Juventus, senza però trovare apertura da parte del club bianconero. I Gunners resterebbero attivi anche su Curtis Jones, centrocampista del Liverpool seguito da tempo dall’Inter, mentre in casa Milan si potrebbe presto raffreddare definitivamente la pista che porta a Morten Hjulmand.

Arsenal su Yildiz, la Juventus chiude: il turco resta centrale nel progetto

Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, l’Arsenal avrebbe provato nuovamente nelle ultime ore a intavolare una trattativa con la Juventus per Kenan Yildiz, arrivando a ipotizzare un importante sforzo economico pur di convincere la dirigenza bianconera a privarsi del talento turco.

Il club londinese considera il classe 2005 da tempo uno dei profili più interessanti del panorama europeo e avrebbe provato a inserirsi con decisione.

La risposta della Juventus, però, sarebbe stata ancora una volta negativa. La società piemontese non considererebbe almeno per ora la cessione di Yildiz una possibilità sul tavolo, ritenendolo un elemento centrale del progetto tecnico presente e futuro. Anche dal lato del giocatore non emergerebbero segnali di apertura: il fantasista turco sarebbe felice a Torino e pienamente inserito nelle dinamiche della squadra, rendendo di fatto molto complicato qualsiasi tentativo di assalto da parte dei club inglesi.

Curtis Jones nel mirino dell’Arsenal, Hjulmand verso l’Atletico Madrid

L’Arsenal, sempre secondo Konur, avrebbe inoltre aggiunto alla propria lista dei desideri il nome di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool già seguito con attenzione dall’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero effettuato almeno un paio di tentativi concreti con i Reds, senza però riuscire a ottenere aperture, anche a causa di valutazioni economiche divergenti fra le parti. La situazione potrebbe ora cambiare con l’inserimento dei Gunners, pronti a valutare un possibile investimento per rinforzare la mediana. Non è però escluso che il Liverpool possa decidere di trattenere il giocatore, con la possibilità di arrivare alla scadenza naturale del contratto e liberarlo eventualmente a parametro zero nella prossima stagione.

Infine, si raffredda definitivamente la pista che portava Morten Hjulmand al Milan. Il centrocampista danese dello Sporting Lisbona, stando a quanto riportato da Konur, sarebbe infatti a un passo dall’Atletico Madrid, pronto a chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Un accordo che conferma la scelta del club rossonero di non affondare su un nuovo innesto in mediana, complice anche la necessità di sfoltire la rosa e valutare eventuali uscite come quella di Fofana.