La Fiorentina è vicina all’acquisto di Marco Brescianini dall’Atalanta. L’operazione è in dirittura d’arrivo. Il centrocampista, che compirà ventisei anni tra pochi giorni, dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventerà obbligatorio in caso di salvezza della squadra viola. In tal caso, per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2030.

I dettagli dell’accordo per Brescianini

La trattativa è ormai definita: Brescianini approderà alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto, che diventerà obbligo se la squadra riuscirà a mantenere la categoria.

In questo scenario, il centrocampista firmerà un contratto fino al 2030.

Mercato Fiorentina: i prossimi obiettivi

Si tratta del secondo rinforzo del mercato invernale per la Fiorentina, dopo Manor Solomon. Il club attende l’arrivo del nuovo responsabile dell’area sportiva, Fabio Paratici, ancora in trattativa con il Tottenham per la rescissione del proprio contratto.

Nel frattempo, la Fiorentina continua a monitorare altri profili per rinforzare la rosa, in particolare in difesa (tra i nomi circolati Coppola, Becao, Dragusin, Baschirotto) e in altri reparti, con obiettivi come Fabbian e Dominguez del Bologna, Baldanzi della Roma, Boga del Nizza e Luvumbo del Cagliari. Sul fronte delle cessioni, in uscita figurano Džeko, Richardson, Nicolussi Caviglia, Kouamé e uno tra Marì e Ranieri.