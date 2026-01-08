La Lazio ha definito l’acquisto di Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax, atteso in serata a Roma per completare l’operazione.

Il presidente Claudio Lotito aveva annunciato la chiusura della trattativa subito dopo la sfida con la Fiorentina: l’accordo con il club olandese si aggira intorno ai quindici milioni di euro. Taylor sarà il secondo rinforzo in questa sessione invernale, dopo l’arrivo dell’attaccante Petar Ratkov.

I dettagli dell'operazione

Il giocatore è atteso nella Capitale per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Lazio.

Rinforzo a centrocampo

Taylor arriva per rinforzare il centrocampo biancoceleste, andando a occupare la casella lasciata libera da Matteo Guendouzi, ceduto al Fenerbahçe. Il mediano olandese è considerato un profilo giovane e promettente, in grado di dare qualità e dinamismo alla mediana.

L'accordo con l'Ajax è stato trovato per quindici milioni di euro più due di bonus.