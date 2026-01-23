Domani, 24 gennaio, alle ore 14:30 alla Stozice Arena di Lubiana, scatterà l’avventura dell’Italia agli Europei 2026 di calcio a 5. L’esordio promette scintille: gli Azzurri affronteranno subito il Portogallo, campione in carica e autentica corazzata del futsal continentale.

Inserita nel Gruppo D, la Nazionale guidata da Salvo Samperi arriva alla fase finale dopo aver superato uno spareggio durissimo contro il Kazakistan. Il torneo prevede sedici squadre divise in quattro gironi, con le prime due di ciascun raggruppamento che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Una sfida proibitiva ma carica di significato

Il Portogallo rappresenta l’avversario più temibile sulla carta, grazie a un organico ricco di talento e abituato a vincere, con giocatori di livello assoluto come Pany Varela, Bruno Coelho, Erick, André Coelho ed Edu. Uscire dal campo con un risultato positivo significherebbe lanciare un segnale fortissimo e indirizzare in modo decisivo gli equilibri del girone.

Il cammino azzurro e le parole del capitano

Dopo l’esordio contro i lusitani, l’Italia affronterà martedì 27 gennaio la Polonia (ore 20:30) e giovedì 29 gennaio l’Ungheria (ore 20:30). Due avversarie teoricamente più abbordabili, ma comunque insidiose. Il passaggio ai quarti di finale passerà inevitabilmente da questo trittico di partite, in cui concentrazione e continuità saranno fondamentali.

Il capitano Carmelo Musumeci ha descritto così l’avvicinamento alla prima partita: “Sono stati dieci giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”.

Per Musumeci, siciliano e già protagonista agli Europei 2022, questa fase finale ha un significato ancora più profondo: “Qui in Slovenia sarà la mia prima fase finale da capitano e questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità. Voglio trasmettere ai miei compagni l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un Paese che nel futsal ha avuto una storia importante.

Sono sicuro che scenderemo in campo portando con noi tutto questo”.

Contesto del torneo

La fase finale degli Europei di futsal 2026 si svolge tra Lettonia, Lituania e Slovenia, dal 21 gennaio al 7 febbraio. L’Italia è inserita nel Gruppo D insieme a Portogallo, Polonia e Ungheria. Le prime due classificate di ogni girone accederanno ai quarti di finale.

Il Portogallo, oltre a essere campione in carica, è una delle nazioni più vincenti nel futsal europeo. L’Italia, dal canto suo, ha conquistato il titolo europeo in due occasioni e ha superato uno spareggio molto combattuto contro il Kazakistan per assicurarsi un posto nella fase finale.