Lunedì 12 gennaio, quando il sole sprofonderà dietro i tetti di Genova, il Luigi Ferraris si accenderà per la ventesima giornata di Serie A. Il Genoa, guidato da De Rossi, ospita il Cagliari di Pisacane in una sfida fondamentale per capire il destino delle due formazioni nella seconda metà della stagione. I rossoblù di casa cercano continuità di risultati, mentre i sardi, alle prese con alcune assenze pesanti, vogliono sorprendere e spostare l’inerzia del loro campionato.

Le probabili formazioni: Genoa e Cagliari attaccano con Colombo, Vitinha e Kilicsoy

Per la sfida del Ferraris De Rossi sembra intenzionato a rilanciare Ellertsson dal primo minuto, dopo la panchina contro il Milan, in un 3-5-2 che vede Leali tra i pali protetto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Sulle fasce ecco Norton-Cuffy e Martin, mentre Malinovskyi, Frendrup e lo stesso Ellertsson presidiano la mediana. Davanti, la coppia Colombo-Vitinha è pronta a dare battaglia nel cuore dell’area avversaria, con Colombo che vede la conferma quasi garantita.

Il Cagliari risponde con il 4-3-2-1: Caprile in porta, Zappa e Idrissi ai lati di Mina e Rodriguez. In mezzo al campo spazio ad Adopo, Prati (diffidato) e Mazzitelli.

La trequarti è in mano a Gaetano e Palestra, prezioso anche in copertura, con Kilicsoy come unico riferimento offensivo. Occhio agli acciaccati: Esposito va valutato fino all’ultimo, mentre tra i convocati non mancano alternative come Luvumbo e Pavoletti per cambiare volto al reparto avanzato.

Sono indisponibili Ekuban, Siegrist, Messias, Gronbaek, Cornet e Onana per il Genoa; tra i sardi out Ze Pedro (in valutazione), Belotti (rientro ad aprile), Felici (stagione finita), Folorunsho e Deiola.

Quote: Genoa favorito dai principali bookmaker

I pronostici della vigilia sorridono ai Grifoni.

William Hill quota la vittoria interna del Genoa a 2.10, il pareggio a 2.90 e il successo del Cagliari a 3.80. Su Bet365 la situazione è simile: Genoa sempre a 2.10, pareggio leggermente più alto a 3.00 e vittoria esterna isolana che sale fino a 4.20. Un quadro che fotografa bene le aspettative: i rossoblù partono col favore del pronostico, mentre ai sardi serve una vera e propria impresa per espugnare il Ferraris.

Focus statistiche: i protagonisti sotto la lente

Lorenzo Colombo è stato una delle armi in più per il Genoa nella prima metà di stagione.

Passato dal Milan ai rossoblù, il centravanti classe 2002 ha già collezionato 19 presenze (13 da titolare), mettendo insieme 4 gol e 1 assist. I suoi 24 tiri totali, di cui più della metà (13) nello specchio, ne mostrano la propensione a creare pericoli, così come i 26 falli subiti nei 1066 minuti sul campo testimoniano un lavoro incessante per la squadra, spesso spalle alla porta. La sua crescita passa anche dalla tenuta mentale: 1 solo giallo incassato e una presenza costante nei duelli aerei e corpo a corpo (185 duelli totali, 67 vinti).

Vitinha completa il tandem d’attacco ligure: per il portoghese, un rendimento solido con 2 reti, 1 assist e una buona qualità nel dialogo con i compagni (208 passaggi riusciti).

Impressiona la sua partecipazione al gioco: ben 262 duelli totali, con 119 vinti, e 25 dribbling riusciti su 70 tentati, numeri che raccontano di un attaccante non solo finalizzatore ma anche abile nell’aprire spazi e cucire gioco. Menzione anche per la grinta: 36 falli subiti, 22 commessi e 2 cartellini gialli.

In casa Cagliari, Marco Palestra si sta ritagliando un ruolo da protagonista nonostante la giovane età. Più di 1500 minuti disputati, 3 assist e una centralità nella manovra che passa da 453 palloni giocati, con 18 passaggi chiave. Da notare anche le qualità in copertura: 30 tackle, 11 intercetti e 28 dribbling riusciti, a cui va aggiunto il dato impressionante di 54 falli subiti. Un giovane di grande temperamento, come racconta anche il rating medio stagionale di 7.05.

Sebastiano Esposito, che va però monitorato dopo il leggero infortunio, ha fin qui dato il suo contributo con 3 gol, 2 assist e 27 passaggi chiave in campionato. In 1280 minuti con la maglia dei sardi, 18 presenze, 16 da titolare, mostrando abilità sia in costruzione che in fase offensiva. Occhio però alla disciplina: 4 cartellini gialli raccolti in appena metà stagione sono un dato da non sottovalutare.