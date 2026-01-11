Il nome di Guido Rodriguez continua a intrecciarsi con il mercato della Juventus, ma il futuro del centrocampista argentino sembra allontanarsi progressivamente da Torino. Nelle ultime ore, infatti, nuovi scenari si stanno aprendo attorno al giocatore di proprietà del West Ham, alimentando la sensazione che la pista bianconera possa perdere consistenza. A fare il punto è stato il giornalista turco Ekrem Konur che, attraverso un post su X, ha aggiornato sulla situazione, delineando un quadro in continua evoluzione e potenzialmente sfavorevole alle ambizioni juventine.

Il West Ham tratta con il Gremio

Secondo quanto riportato da Konur, il West Ham starebbe trattando attivamente la cessione di Guido Rodriguez con il Gremio, storico club brasiliano pronto a riportare il centrocampista nel continente sudamericano. Sul tavolo, sempre stando alle indiscrezioni, ci sarebbe già una proposta di contratto triennale per il calciatore, segnale di un interesse concreto e strutturato da parte della società di Porto Alegre. Resterebbe invece ancora da definire l’aspetto economico dell’operazione, ovvero la cifra che gli “Hammers” andrebbero a incassare in caso di chiusura positiva della trattativa. Un nodo non secondario, ma che non avrebbe frenato i contatti tra le parti, intenzionate a trovare un punto d’incontro nei prossimi giorni.

L’avanzare della pista Gremio rappresenta un ostacolo evidente per la Juventus, che vede ridursi le possibilità di inserirsi con decisione nella corsa al centrocampista.

La Juve resta alla finestra, Rodriguez spinge

Nonostante ciò, la Juventus non avrebbe del tutto abbandonato l’idea Guido Rodriguez. Secondo Konur, i bianconeri resterebbero sullo sfondo, osservando con attenzione gli sviluppi della vicenda. Fin dall’inizio, il centrocampista argentino avrebbe manifestato una chiara preferenza per il trasferimento a Torino. Tuttavia, alla Continassa la valutazione sul giocatore sarebbe rimasta prudente. La dirigenza juventina considererebbe Rodriguez un profilo da prendere in considerazione soltanto negli ultimissimi giorni di mercato, qualora la finestra di gennaio non dovesse offrire soluzioni ritenute migliori o più funzionali al progetto tecnico di Luciano Spalletti.