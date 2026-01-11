La Juventus continua a riflettere sulle proprie strategie di mercato, con l’obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti una rosa sempre più funzionale alle sue idee tattiche. Tra i temi sul tavolo della dirigenza bianconera c’è anche il futuro di Federico Gatti, difensore che nelle ultime settimane è scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore. A pesare sulla sua posizione non è soltanto la concorrenza interna, ma anche l’infortunio al menisco che ha rallentato il suo rendimento e ne ha limitato la continuità in questa fase della stagione.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juventus starebbe valutando la possibilità di chiedere al Milan Ruben Loftus-Cheek come contropartita tecnica.

Idea di scambio

Il centrocampista inglese, arrivato in Italia con grandi aspettative, è alla ricerca di maggiore continuità e di un ruolo centrale in un progetto tecnico che lo valorizzi appieno. A Torino potrebbe trovare lo spazio giusto per rilanciarsi, diventando una pedina importante nello scacchiere di Spalletti. L’allenatore bianconero, nel summit di mercato con la società andato in scena venerdì 9 gennaio, avrebbe infatti ribadito la necessità di inserire in rosa un centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli e di garantire fisicità, inserimenti e qualità.

L’idea di uno scambio tra Juventus e Milan resta al momento solo un’ipotesi, ma non è escluso che nelle prossime settimane possa prendere forma concreta, soprattutto se entrambe le parti dovessero intravedere vantaggi tecnici ed economici dall’operazione. Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Gatti e dalle valutazioni finali dello staff medico e tecnico bianconero. La Juventus, pur non avendo ancora preso una decisione definitiva, potrebbe valutare la cessione del numero 4 qualora arrivasse un’offerta ritenuta congrua. In questo senso, l’interesse del Milan rappresenta una variabile da tenere in grande considerazione. I rossoneri sono alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e Gatti viene visto come un profilo affidabile, già abituato alla Serie A e con margini di crescita ancora interessanti.

I bianconeri, dal canto loro, potrebbero sfruttare questa situazione per imbastire un’operazione più ampia.

Nuova offerta per Chiesa

Parallelamente, la Juventus continua a muoversi anche sul fronte offensivo. La ricerca di un vice Yildiz resta una priorità e il nome in cima alla lista della dirigenza è sempre quello di Federico Chiesa. L’esterno italiano, attualmente al Liverpool, è considerato il profilo ideale per qualità, esperienza e conoscenza dell’ambiente bianconero. La Juventus sta lavorando per convincere i Reds ad accettare la formula del prestito, una soluzione che permetterebbe al club di Torino di rinforzarsi senza un esborso immediato troppo oneroso.

Per rendere l’operazione più appetibile, la Juventus sarebbe disposta a inserire una penale a favore del Liverpool in caso di mancato riscatto al termine della stagione.

Una mossa studiata per rassicurare il club inglese e dimostrare la volontà concreta di puntare su Chiesa nel medio-lungo periodo. Le prossime settimane saranno decisive per capire se queste idee di mercato si trasformeranno in operazioni reali, ridisegnando il volto della Juventus.