La Juventus continua la preparazione alla Continassa in vista della trasferta contro il Sassuolo, in programma martedì 6 gennaio a Reggio Emilia. Luciano Spalletti potrebbe dover fare a meno di due giocatori chiave: Lloyd Kelly e Francisco Conceicao, usciti con qualche problema fisico dall’ultima partita contro il Lecce, non si sono ancora allenati con il resto della squadra e hanno seguito un programma personalizzato anche durante la seduta di rifinitura. La loro presenza contro i neroverdi è incerta. A questi si aggiunge anche Rouhi, a causa di un problema muscolare.

Condizioni degli infortunati

Gli esami hanno escluso lesioni muscolari per entrambi i giocatori, ma persistono dei fastidi: Conceicao ha un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre Kelly avverte un fastidio alla coscia destra. In vista dell'imminente impegno, la Juventus sta valutando attentamente la situazione, monitorando quotidianamente le loro condizioni e prendendo in considerazione la possibilità di convocarli solo se le loro sensazioni saranno positive.

Le possibili scelte tattiche

In caso di assenza, Spalletti potrebbe rivedere la formazione: Kelly potrebbe essere sostituito da Koopmeiners, arretrato in difesa. Per quanto riguarda l’attacco, l’eventuale forfait di Conceicao potrebbe favorire l’impiego di Zhegrova o altre soluzioni, come David seconda punta e Openda unica punta, con Yildiz alle spalle. La gestione di questi due giocatori sarà fondamentale anche in vista dei numerosi impegni di gennaio, tra cui la sfida di Champions League contro il Benfica del 21 gennaio.