Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica di José Mourinho. Il toscano, tra i tanti argomenti trattati, ha parlato anche del suo futuro, usando termini piuttosto criptici: "Pronto a firmare in bianco? Non sono pronto a niente. Questo dubbio lo risolveremo l'ultima settimana della nostra convivenza. Non ho fatto niente per meritarmi questo. Nel calcio si cambiano idee velocemente. La Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altri.

Io se vorrò trovare un'altra squadra spero di riuscirci". Spalletti ha poi ribadito il concetto secondo il quale l'ultima settimana sarà quella decisiva per capire se il suo rapporto con la Juventus continuerà.

Spalletti e il mercato

Spalletti, ha poi chiarito la propria posizione in merito alle aspettative sul mercato e al rapporto con la società. Il tecnico ha sottolineato di aver accettato il progetto bianconero senza pretese preventive, ribadendo di non avanzare richieste particolari in questa finestra di rafforzamento invernale. Qualora venga interpellato, ha precisato di esprimere sempre con chiarezza il proprio punto di vista, rimasto nel tempo coerente e lineare.

Spalletti ha manifestato fiducia nella possibilità di competere per gli obiettivi prefissati facendo leva sull’organico attualmente a disposizione.

Ha inoltre espresso soddisfazione per il gruppo di calciatori con cui lavora quotidianamente, evidenziando come siano loro i veri protagonisti del percorso sportivo della Juventus.

Juventus, l'attesa per sapere il futuro di Spalletti sarà ancora lunga

Le parole di Spalletti sul suo futuro vanno in netta controtendenza rispetto a quelle voci che erano uscite nelle scorse settimane e che volevano i dirigenti della Juventus pronti a blindare il tecnico toscano con un contratto che sarebbe valso per i prossimi 3 anni. Seguendo quindi le dichiarazioni dell'allenatore da Certaldo, bisognerà attendere ancora 5 mesi per capire se le parti continueranno insieme. Ovviamente i risultati ottenuti dalla squadra saranno l'ago che sposterà la bilancia da una parte o dall'altra.