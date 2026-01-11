La Juventus, oggi 11 gennaio, si è preparata in vista della sfida contro la Cremonese. Per questo match Luciano Spalletti ritroverà Lloyd Kelly, ma dovrà fare ancora a meno di Francisco Conceicao. Il portoghese non ha ancora smaltito il problema fisico accusato contro il Lecce. Per questo motivo, sulla trequarti sarà confermato ancora Fabio Miretti. Il numero 21 bianconero è reduce dalla bella prestazione contro il Sassuolo e Spalletti punterà ancora su di lui. Miretti agirà nel terzetto alle spalle di Jonathan David.

Le scelte di Spalletti

La Juventus, domani mattina 12 gennaio, si ritroverà alla Continassa per proseguire la marcia di avvicinamento alla gara contro la Cremonese.

Luciano Spalletti, dopo aver valutato attentamente le condizioni dei suoi giocatori, sta definendo l’undici titolare per cercare di ottenere un risultato positivo sul campo. L’allenatore toscano, fedele alla sua filosofia, punta a costruire una squadra equilibrata, capace di combinare solidità difensiva e qualità in fase offensiva.

In porta, la scelta ricade su Di Gregorio, il quale nelle ultime gare ha mostrato sicurezza e prontezza nelle uscite. La difesa vedrà probabilmente il quartetto Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. Rispetto a Sassuolo, nella retroguardia si rivedrà il centrale inglese con Koopmeiners inizialmente in panchina. La linea difensiva sarà quindi costruita per garantire copertura e capacità di impostazione dal basso.

A centrocampo, Spalletti dovrebbe affidarsi a Locatelli e Thuram che rappresenteranno l’equilibrio tra interdizione e gioco palla a terra. Sulla trequarti, non ci sarà Conceicao e la Juventus confermerà Miretti, McKennie e Yildiz. I due giovani talenti avranno il compito di collegare centrocampo e attacco mentre l’americano userà la sua dinamicità per gli inserimenti in zona gol. Loro tre si muoveranno alle spalle di Jonathan David, riferimento centrale della manovra offensiva. La loro dinamica sarà fondamentale per generare spazi e opportunità di gol.

Nel complesso, la squadra bianconera punta a un approccio aggressivo ma razionale, cercando di controllare il ritmo del match. Spalletti vuole che ogni reparto sia sincronizzato e pronto a reagire rapidamente alle situazioni di gioco, sfruttando le qualità dei singoli senza perdere l’ordine collettivo.

L’obiettivo è chiaro: conquistare i tre punti mantenendo coesione e attenzione tattica per affrontare al meglio una Cremonese pronta a rendere la vita difficile.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David

Spalletti parla di mercato

Alla vigilia della gara contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha avuto modo di parlare anche di mercato: “Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po' corti”. Il tecnico di Certaldo si è confrontato con la dirigenza e ha fatto alcune richieste alla società che adesso proverà ad accontentarlo. Spalletti poi analizzato alcune situazioni di campo e in modo particolare dei calci piazzati: “Io spero, perché essendo fortissimi, che si siano convinti perché ci lavoriamo parecchio e che poi si riesca a fare anche goal”. Infine, l’allenatore della Juventus ha parlato anche della fase difensiva bianconera: “Mi sta piacendo perchè la nostra miglior fase difensiva è il nostro possesso palla”.