L'attesa è finita. Il prossimo 3 gennaio, alle 18:00, la Juventus ospiterà il Lecce all'Allianz Stadium di Torino per la diciottesima giornata della Serie A 2025/26. Una sfida cruciale nella corsa alla vetta per la Vecchia Signora, che cercherà di consolidare la sua posizione contro un Lecce determinato a risalire la classifica.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

La Juventus, guidata da Spalletti, dovrebbe optare per il modulo 3-4-2-1, con Di Gregorio tra i pali e una difesa guidata da Bremer. In attacco, il trio sia giovani che esperti composto da Conceiçao, Yildiz e David potrebbe trovare spazio dal primo minuto.

Conceiçao, rientrato dall'infortunio, dovrebbe avere la meglio su Zhegrova. In mediana, occhi su McKennie e Locatelli per dominare il centrocampo.

Il Lecce di Di Francesco, squalificato e dunque sostituito in panchina, risponderà con un 4-3-3. Falcone difenderà la porta, mentre Sottil e Stulic saranno chiamati a impensierire la difesa bianconera. Importante sarà il contributo di Pierotti, pronto a combattere a centrocampo.

Quote di Juventus-Lecce: bianconeri nettamente favoriti

La Juventus è la netta favorita per questa sfida casalinga.

William Hill quota il successo dei bianconeri a 1.25, mentre un pareggio è valutato a 5.00 e un improbabile colpo del Lecce a 11.00. Bet365 conferma la superiorità della Vecchia Signora, quotando la vittoria a 1.27, un pari a 5.50 e la vittoria ospite addirittura a 13.00. Evidente, dunque, la fiducia riposta nei bianconeri dalle case di scommesse.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Weston McKennie, centrocampista statunitense della Juventus, ha collezionato 16 presenze in questa stagione, evidenziandosi come un perno di centrocampo.

Nonostante nessun gol all’attivo, ha fornito 2 assist e portato efficienza nel duello fisico con una media di 6.73 nella valutazione delle sue partite.

Francisco Conceiçao, passato attraverso un periodo di infortunio, ha dimostrato di saper incidere con 2 gol all’attivo su 13 presenze. La sua rapidità nei dribbling, con 26 riusciti su 47 tentati, sarà cruciale per scardinare la difesa leccese.

Kenan Yildiz si è imposto come una sorpresa positiva della stagione bianconera: 16 presenze, 6 gol e 4 assist descrivono al meglio il suo impatto creativo. Con una valutazione media di 7.44, Yildiz rappresenta una minaccia per la linea arretrata del Lecce.

Dal fronte opposto, Santiago Pierotti per il Lecce sta vivendo una stagione difficile, senza reti in 15 partite.

Tuttavia, la sua tenacia nei duelli, circa 67 vinti su 175, offrirà al Lecce una certa resistenza a centrocampo.

All'attacco leccese, Riccardo Sottil e Nikola Stulic dovranno cercare di influire maggiormente nei momenti decisivi, con il secondo autore di un solo gol su 15 apparizioni, ancora in cerca di un ruolo centrale nella manovra offensiva giallorossa.