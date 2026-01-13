La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato dei difensori esterni, e l’attenzione del club bianconero sembra concentrata su Oscar Mingueza. Il direttore sportivo dei bianconeri, Marco Ottolini ,come rivelato da Gianluca Di Marzio, ha recentemente assistito alla sfida tra Siviglia e Celta Vigo per valutare dal vivo le qualità dello spagnolo, sottolineando quanto il club voglia conoscere ogni dettaglio sulle sue prestazioni prima di eventuali passi concreti.

La Juventus insiste per Mingueza

Mingueza, classe 1999, ha costruito la propria carriera con solidità e versatilità.

Predilige il ruolo di terzino destro, ma la sua duttilità gli permette di adattarsi anche sulla fascia sinistra o come difensore centrale, rendendolo un profilo particolarmente interessante per la Juventus, che punta a rinforzare la propria retroguardia con giocatori capaci di interpretare più ruoli. In questa stagione, lo spagnolo ha collezionato 21 presenze tra Liga, Copa del Rey ed Europa League, mostrando una certa continuità e affidabilità in campo.

Il contratto del difensore con il Celta Vigo scadrà il 30 giugno 2026, ma i bianconeri non escludono l’idea di un trasferimento anticipato. Se l’operazione non dovesse concretizzarsi subito, Mingueza rimarrebbe comunque una delle priorità per il mercato estivo.

La Juventus sta infatti cercando un esterno difensivo che possa garantire qualità e adattabilità, caratteristiche che il giocatore spagnolo possiede e che lo rendono il candidato principale.

Come alternativa, la società torinese continua a monitorare anche altre opzioni europee di livello, con Mazraoui del Bayern Monaco tra i profili più considerati. Tuttavia, la sensazione è che Mingueza resti in cima alla lista dei desideri, grazie alla sua esperienza, alla giovane età e alla capacità di interpretare diversi ruoli nel reparto difensivo. La Juventus, dunque, sembra pronta a fare uno sforzo per anticipare la concorrenza e assicurarsi un rinforzo capace di dare subito qualità e affidabilità alla squadra di Luciano Spalletti.

Chiesa resta in cima alla lista della Juventus

La Juventus, oltre ad un esterno di difesa, cerca anche un vice Yildiz. Il nome più chiacchierato resta quello di Federico Chiesa. I bianconeri stanno continuando a lavorare per trovare un accordo con il Liverpool. Per il momento però i reds insistono per cederlo a titolo definitivo. Chiesa, però, vorrebbe tornare a Torino tant’è che avrebbe già sentito gli ex compagni. Adesso non resta che attendere di capire se si troverà un accordo oppure se la Juventus dovrà virare su piste più low cost come Daniel Maldini.