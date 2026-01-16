La Juventus continua a muoversi con attenzione sul mercato, monitorando diverse situazioni che potrebbero diventare concrete sia nel breve che nel medio periodo. In particolare, il club bianconero è alla ricerca di profili offensivi in grado di rafforzare il reparto avanzato, anche alla luce delle possibili evoluzioni legate al futuro di alcuni attaccanti attualmente in rosa. In questo contesto si inserisce l’interesse per Jean Philippe Mateta, centravanti del Crystal Palace, che nelle ultime ore è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato.

Stando a quanto rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, oggi, la Juventus ha avuto un incontro con il Crystal Palace per Jean Philippe Mateta: “Su Mateta, oggi intorno all’ora di pranzo, da quanto mi raccontano, la Juventus ha avuto un contatto col Crystal Palace”. Un segnale chiaro di come la dirigenza bianconera stia sondando con decisione il terreno, cercando di capire se esistano margini per impostare una trattativa concreta già nelle prossime settimane. Mateta è un profilo che piace per caratteristiche fisiche, capacità realizzativa e per l’esperienza maturata in Premier League, elementi che lo rendono un nome spendibile anche in chiave immediata.

Le parole di Romano

L’esperto di mercato ha poi aggiunto che i bianconeri hanno manifestato il loro interesse al club inglese per il bomber francese: “La Juve ha fatto sapere al Crystal Palace che se dovesse dare apertura a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle prospettate sempre fin qui”.

Al momento, però, la distanza tra domanda e offerta resta significativa. Il Crystal Palace valuta Mateta tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra considerata elevata dalla Juventus, che sta facendo tutte le valutazioni del caso anche in base al budget disponibile e alle priorità del momento.

La società torinese, infatti, potrebbe puntare su una formula alternativa come il prestito con obbligo di riscatto, soluzione che consentirebbe di diluire l’investimento nel tempo. Tuttavia, la sensazione è che il club inglese non sia particolarmente incline ad aprire a questo tipo di operazione, soprattutto nel corso della sessione invernale di mercato. Per questo motivo, appare complicato che l’affare possa concretizzarsi già a gennaio, mentre non è escluso che il discorso possa essere rinviato all’estate, quando gli scenari potrebbero cambiare.

Chiesa si raffredda

Nel frattempo, la Juventus continua a seguire con attenzione anche la situazione legata a Federico Chiesa. L’esterno offensivo resta un obiettivo di mercato, ma la trattativa con il Liverpool si trova attualmente in una fase di stallo. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire l’ex viola esclusivamente a titolo definitivo, una condizione che complica non poco i piani della Juventus. I costi complessivi dell’operazione, tra cartellino e ingaggio del giocatore, rischiano di essere elevati e non facilmente sostenibili nell’immediato.

Per questo motivo, la dirigenza bianconera mantiene un atteggiamento prudente, in attesa di capire se nei prossimi mesi possano aprirsi spiragli più favorevoli. Il mercato resta fluido e in continua evoluzione, e la Juventus osserva con attenzione, pronta a cogliere eventuali opportunità qualora le condizioni dovessero cambiare.