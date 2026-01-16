La Juventus sarà in campo domani, 17 gennaio, per affrontare il Cagliari in una sfida importante per la classifica. Luciano Spalletti sta valutando alcune rotazioni in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Manuel Locatelli, diffidato, potrebbe infatti riposare ed essere preservato per la delicata gara contro il Napoli della prossima settimana. Una scelta dettata dalla necessità di evitare squalifiche e gestire le energie. Al suo posto è pronto Teun Koopmeiners, che garantirebbe qualità e inserimenti in mezzo al campo. Anche Andrea Cambiaso potrebbe tirare il fiato per un normale turnover.

Sulla corsia sinistra, infatti, prende quota l’ipotesi Cabal dal primo minuto. La Juventus vuole gestire le forze senza rinunciare alla competitività.

Qualche dubbio di formazione

La Juventus si prepara alla sfida contro il Cagliari con un’attenzione particolare alla gestione degli uomini e all’equilibrio tattico. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-2-3-1, un modulo che permette di mantenere solidità difensiva e allo stesso tempo valorizzare la qualità degli interpreti offensivi. L’obiettivo è quello di controllare la partita fin dai primi minuti, evitando cali di concentrazione contro un avversario pronto ad approfittare di ogni spazio.

Tra i pali è confermato Di Gregorio, ormai diventato un punto di riferimento per affidabilità e continuità di rendimento.

Davanti a lui la linea difensiva vedrà Kalulu sicuro del posto sulla corsia destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Cambiaso e Cabal. Il primo garantisce maggiore esperienza e spinta, il secondo rappresenta un’opzione più fisica, utile in determinate fasi del match. Al centro Bremer e Kelly sono i principali candidati per guidare il reparto, con il brasiliano chiamato a dare leadership e aggressività.

In mezzo al campo Thuram appare intoccabile per dinamismo e capacità di recupero palla. Al suo fianco resta invece il dubbio tra Locatelli e Koopmeiners. Il capitano offre equilibrio e ordine nella gestione del possesso, mentre l’olandese garantirebbe inserimenti e una maggiore presenza offensiva, soprattutto tra le linee.

La scelta finale dipenderà dal tipo di gara che la Juventus vorrà impostare.

Sulla trequarti McKennie e Miretti assicurano corsa, pressing e capacità di accompagnare l’azione, mentre Yildiz avrà il compito di accendere la manovra con giocate di qualità e fantasia. In avanti David sarà il terminale offensivo, chiamato a concretizzare le occasioni create dai compagni. Contro il Cagliari servirà una Juventus attenta, cinica e capace di sfruttare al massimo le proprie soluzioni tattiche.

La probabile formazione della Juventus 4-2-3-1: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

Possibile staffetta Yildiz-Conceicao

Buone notizie arrivano invece sul fronte offensivo, dove la Juventus ritrova Francisco Conceicao.

L’esterno portoghese, però, difficilmente partirà titolare contro il Cagliari. Conceicao è reduce da un fastidio muscolare e lo staff medico consiglia prudenza. L’idea di Spalletti è quella di inserirlo a gara in corso. Possibile una staffetta con Kenan Yildiz, che dovrebbe iniziare la partita dal primo minuto. Il talento turco in settimana ha avuto un leggero attacco influenzale, ma sarà regolarmente in campo. Ieri 16 gennaio, si è allenato regolarmente come spiegato dallo stesso Spalletti. Anche per Yildiz, però, è previsto un possibile cambio durante il match. L’obiettivo è avere entrambi al meglio per le prossime sfide decisive.