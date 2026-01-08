La Lazio ha definito l’acquisto di Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax, che diventerà il secondo rinforzo del club dopo Ratkov. L’annuncio della chiusura dell’operazione, per una cifra intorno ai quindici milioni di euro, era stato dato dal presidente Claudio Lotito subito dopo la partita contro la Fiorentina. Taylor è atteso in serata a Roma e domani mattina sosterrà le visite mediche presso la clinica di riferimento del club biancoceleste.

Taylor alla Lazio: cifre e dettagli

L’accordo con l’Ajax è stato raggiunto per una cifra intorno ai quindici milioni di euro.

L’arrivo di Taylor è stato accelerato per colmare il vuoto lasciato da Matteo Guendouzi, che è volato in Turchia per completare il suo trasferimento al Fenerbahçe. Il centrocampista olandese sarà a disposizione di Maurizio Sarri non appena completate le visite mediche.

Un rinforzo per il centrocampo

Il trasferimento di Taylor rappresenta una risposta immediata della Lazio alle partenze in mediana. Il club ha puntato su un profilo giovane e già strutturato, in grado di inserirsi rapidamente nel progetto tecnico. Taylor, classe duemiladue, arriva dall’Ajax con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo biancoceleste. Cresciuto nel vivaio dell’Ajax, ha già maturato esperienza in Eredivisie e nelle competizioni europee, e si presenta come un elemento moderno e versatile per il centrocampo biancoceleste.