È ufficialmente iniziata l’avventura di Kenneth Taylor alla Lazio. Il centrocampista olandese, prelevato dall’Ajax per sostituire Guendouzi, si è sottoposto alle visite mediche a Villa Mafalda e a breve firmerà il contratto che lo legherà al club biancoceleste. Nel pomeriggio sarà a disposizione del tecnico Maurizio Sarri insieme al nuovo attaccante Ratkov, in vista della sfida contro il Verona.

L'arrivo di Taylor: i dettagli dell'operazione

Taylor, proveniente dall’Ajax, è stato scelto per rinforzare il centrocampo dopo la partenza di Guendouzi.

Le visite mediche si sono svolte a Villa Mafalda, sede clinica di riferimento della Lazio, e subito dopo il giocatore si è recato a Formello per firmare il contratto. Nel pomeriggio sarà già a disposizione di Sarri, insieme a Ratkov, per iniziare a lavorare sul campo.

Il contesto: il mercato invernale della Lazio

L’operazione si inserisce nel mercato invernale della Lazio, che ha già ufficializzato Ratkov e salutato Guendouzi. Taylor è il secondo acquisto del club in questa sessione, pronto a dare il suo contributo già dalla prossima partita. Il suo arrivo rappresenta una risposta immediata alle esigenze tattiche di Sarri.

I dettagli economici e l'accoglienza a Roma

L’accordo con l’Ajax si è chiuso per una cifra intorno ai quindici milioni di euro più bonus, con contratto fino a giugno 2030.

Taylor è arrivato a Roma nella serata dell’otto gennaio, accolto dai tifosi all’aeroporto di Fiumicino. Il suo arrivo è stato accompagnato da un messaggio social del club: “Kenneth is here”.

Caratteristiche tecniche e ruolo tattico di Taylor

Taylor è un centrocampista moderno, dotato di visione di gioco e capacità di inserimento. Può agire sia da regista davanti alla difesa sia da mezzala offensiva, offrendo a Sarri maggiore flessibilità tattica. Il suo arrivo colma un vuoto tecnico nel reparto mediano, portando freschezza e geometria al centrocampo biancoceleste.