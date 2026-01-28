Francesco Camarda si sottoporrà oggi a un intervento chirurgico alla spalla destra. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del Lecce, che hanno specificato come la decisione sia maturata dopo un periodo di terapia conservativa e un ulteriore consulto medico. Al termine dell’operazione, il giocatore inizierà il percorso riabilitativo con l’obiettivo di tornare in campo nella fase conclusiva del campionato.

Dettagli dell’intervento e percorso riabilitativo

Il club ha chiarito che l’intervento è stato reso necessario a seguito di un consulto medico approfondito, dopo un periodo di cure conservative.

L’obiettivo è permettere a Camarda di recuperare pienamente e partecipare alla parte finale della stagione.

Prestito confermato fino a fine stagione

Nonostante l’operazione, il prestito di Camarda al Lecce non subirà interruzioni: il giovane attaccante, di proprietà del Milan, resterà in maglia giallorossa fino al termine della stagione in corso.

Contesto e prospettive

L’intervento è stato programmato per oggi e segue un infortunio alla spalla destra risalente a inizio gennaio, occorso durante la partita contro la Roma. Il periodo di recupero è stimato in circa tre mesi. Durante questo lasso di tempo, Camarda potrebbe tornare a Milano per seguire da vicino il percorso riabilitativo, pur restando formalmente in prestito al Lecce.