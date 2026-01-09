Il calciomercato in uscita del Crotone prosegue in queste giornate. Dopo l'addio del difensore Filippo Berra - passato alla Salernitana -, nella giornata dell'8 gennaio è arrivata un'altra ufficialità: il passaggio dell'attaccante Federico Ricci al Sorrento. Nelle prossime ore a salutare la Calabria sarà l'attaccante Jacopo Murano. Il calciatore starebbe per firmare un anno e mezzo di contratto con il Potenza, squadra della sua città.

Crotone, Murano lascia per avvicinarsi a casa

Sono giornate di scelte, anche dolorose, in casa rossoblù. La società prosegue lo sfoltimento della rosa cercando di ridurre il numero di calciatori con ingaggi "pesanti" per le casse del club.

Jacopo Murano potrebbe essere il prossimo a dire addio alla casacca rossoblù. Il calciatore starebbe perfezionando l'accordo con il Potenza che lo riporterà a casa. Per lui sarebbe pronto un contratto della durata di un anno e mezzo. Jacopo Murano, subentrato nella trasferta di Benevento, potrebbe concluderà a gennaio la sua esperienza con gli squali.

Un rendimento importante in Calabria

Con la maglia del Crotone l'attaccante Jacopo Murano lascerà comunque un bel ricordo. In 38 gare è riuscito a siglare 13 reti, con 5 assist vincenti per i compagni. In questa prima parte di stagione con i calabresi l'attaccante ha siglato 4 reti con 2 assist in 18 presenze. Non più giovanissimo, il calciatore tornerà a Potenza dove ha già militato con 55 presenze, 14 gol e 2 assist.

Ricci lascia, ufficiale il trasferimento al Sorrento

Chi ha lasciato già gli squali nelle ultime ore è l'esterno offensivo Federico Ricci. Il calciatore, che aveva già salutato tifosi e città nelle scorse ore sui social, è stato ufficializzato dal Sorrento, squadra con la quale proseguirà la sua stagione. Sulla lista dei partenti già in estate, l'ex Roma era rimasto prima fuori rosa e successivamente reintegrato anche a causa di alcuni infortuni che avevano ridotto la rosa a disposizione del tecnico Emilio Longo.

Crotone, le altre operazioni di gennaio

Sempre in uscita gli squali potrebbero cedere almeno altri 3-4 calciatori. Nella lista ci sarebbero i difensori Daniel Leo e Riccardo Cargnelutti e i centrocampista Andrea Gallo e Riccardo Stronati.

Da valutare sono invece le situazioni di Guido Gomez e Mario Perlingieri: il primo rappresenta il pezzo pregiato della rosa e difficilmente si muoverà senza la giusta offerta, l'ex Benevento, invece sembra volersi giocare le sua chance in Calabria ed eventualmente valutare la posizione a fine gennaio. In entrata gli squali avrebbero individuato nel difensore Claudio Manzi un potenziale rinforzo, da acquistare a titolo definitivo dall'Avellino. In attacco rimane l'idea Youssouph Cheikh Sylla del Foggia.