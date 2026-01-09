Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo: dopo l’apertura ufficiale il 2 gennaio le società italiane stanno accelerando per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione e sistemare reparti scoperti. In questi primi giorni non sono mancati colpi già ufficializzati e trattative solide in corso in Serie A e nelle categorie inferiori, segno che la finestra di mercato sta davvero scaldando i motori dopo i primi sussulti.

Tra le operazioni più chiacchierate c’è l’interesse del Cagliari per Hans Nicolussi Caviglia: il centrocampista classe 2000, di proprietà del Venezia e attualmente in prestito alla Fiorentina, è nel mirino dei sardi, che avrebbero già presentato una proposta per un prestito con diritto di riscatto.

La trattativa, non semplice per l’intreccio tra club, resta comunque una delle piste più calde per i rossoblù in questo mercato.

Non mancano poi le mosse ufficiali delle big: la Lazio ha già chiuso per l’arrivo di Petar Ratkov, mentre squadre come Roma, Juventus e altre italiane stanno lavorando per rinforzare reparti chiave o piazzare uscite per sbloccare il mercato interno.

Con quasi un mese ancora davanti prima della chiusura della sessione, i club stanno mettendo le basi per definire strategie di medio e lungo periodo, tra giovani promesse, operazioni tattiche e opportunità da cogliere al volo. Il calciomercato non è più solo dietro l’angolo: è già iniziato sul serio.

Calciomercato live: news del 9 gennaio