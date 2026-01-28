Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla semifinale dell’Australian Open battendo Ben Shelton in tre set (6‑3, 6‑4, 6‑4) nel match dei quarti di finale disputato a Melbourne Park. Il successo gli permette di proseguire la sua difesa del titolo e di affrontare Novak Djokovic nel prossimo turno.
Prestazione solida e controllo del match
Il due volte campione in carica ha dominato l’incontro, imponendosi con autorevolezza su un avversario dotato di un servizio potente. Sinner ha mostrato grande solidità nei lunghi scambi, sfruttando l’incostanza del servizio di Shelton per prendere il controllo del gioco.
La sua capacità di gestire i momenti chiave del match è stata determinante per l’esito finale.
Prossimo avversario: Djokovic
In semifinale Sinner affronterà Novak Djokovic, che ha raggiunto il turno successivo grazie al ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti. Il serbo, dunque, sarà il prossimo ostacolo per il campione italiano in una sfida che si preannuncia molto attesa.
La continuità di Sinner a Melbourne
Questa vittoria segna la terza semifinale consecutiva per Sinner all’Australian Open e la nona in un torneo del Grande Slam. Inoltre, il tennista italiano ha esteso a diciannove la sua striscia di vittorie consecutive a Melbourne Park, un dato che testimonia la sua straordinaria costanza sul cemento australiano.
Il confronto con Shelton conferma la netta superiorità di Sinner: l’italiano ha vinto ventidue set consecutivi contro l’americano, dimostrando una continuità di rendimento impressionante e una forma smagliante.