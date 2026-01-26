La Lazio ha definito un doppio movimento di mercato. A Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, il giovane portiere Edoardo Motta ha sostenuto le visite mediche. L’operazione, che vede il giocatore arrivare dalla Reggiana per circa un milione di euro, è volta a sostituire Christos Mandas, ormai prossimo a trasferirsi al Bournemouth.

Visite mediche per Edoardo Motta

Il club ha ufficializzato che Edoardo Motta ha completato le visite mediche necessarie presso Villa Mafalda. L’investimento per assicurarsi le prestazioni del portiere ammonta a un milione di euro.

Il suo arrivo è funzionale alla partenza di Mandas, destinato a firmare con il Bournemouth.

Daniel Maldini sempre più vicino

Parallelamente, la Lazio ha compiuto passi avanti significativi nella trattativa per Daniel Maldini, trequartista dell’Atalanta. L’accordo per il suo ingaggio potrebbe essere definito nei prossimi giorni. Il giocatore è atteso per rinforzare il reparto offensivo della squadra.

Dettagli sull’operazione Maldini

L’intesa con l’Atalanta per Daniel Maldini è in fase avanzata. L’operazione si configura come un prestito oneroso da un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato tra i 13 e i 14 milioni di euro. Tale opzione potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La chiusura dell’affare è attesa nelle prossime ore, con il giocatore che potrebbe raggiungere Roma già lunedì.