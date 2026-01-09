Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Antoine Semenyo, attaccante ventiseienne proveniente dal Bournemouth, con un contratto della durata di cinque anni e mezzo. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore, il club allenato da Pep Guardiola ha esercitato la clausola rescissoria fissata a 65 milioni di sterline, superando la concorrenza di Manchester United, Liverpool, Tottenham e Chelsea.

Dettagli dell'operazione

L'operazione è stata formalizzata il 9 gennaio 2026. Semenyo, nato a Londra e nazionale ghanese, lascia il Bournemouth, club in cui era arrivato nel gennaio 2023 dal Bristol City per 10 milioni di sterline.

Il trasferimento al Manchester City rappresenta una delle operazioni di mercato più rilevanti della sessione invernale.

Il profilo del giocatore

Semenyo, 26 anni, è un'ala dinamica e versatile, in grado di giocare su entrambe le fasce. La sua crescita nel Bournemouth è stata costante, attirando l'attenzione dei principali club inglesi. Il Manchester City ha scelto di investire su di lui per rafforzare il reparto offensivo, puntando su un giocatore con ampi margini di miglioramento. Nell'ultima partita con la maglia dei Cherries, Semenyo ha salutato i tifosi con un gol decisivo contro il Tottenham, contribuendo alla vittoria per 3-2.

I termini economici dell'accordo

Il Bournemouth incasserà 62,5 milioni di sterline garantiti, a cui si aggiungono 1,5 milioni di sterline legati a bonus e una percentuale del 10% su una futura rivendita.

Inoltre, il Bristol City beneficerà del 20% del profitto derivante dalla cessione, avendo ceduto Semenyo al Bournemouth per circa 10 milioni di sterline nel 2023. Antoine Semenyo è pronto a iniziare la sua nuova avventura con i Citizens.