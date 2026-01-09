La Juventus non si limita a ragionare solo sulle opportunità immediate del mercato di gennaio, ma sta già pianificando con attenzione anche le strategie in vista della prossima estate. La dirigenza bianconera, infatti, è al lavoro su più tavoli con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e individuare profili che possano risultare funzionali al progetto tecnico nel medio-lungo periodo. In questo senso, le parole di Alfredo Pedullà forniscono indicazioni piuttosto chiare sulle idee che stanno maturando in casa Juventus.

Come rivelato dal giornalista sul suo canale YouTube, uno dei nomi che la Juventus sta seguendo con interesse è quello di Santiago Castro, attaccante del Bologna.

Pedullà ha spiegato: “Esattamente come la Juventus sta studiando dei profili per il futuro. Vediamo se è immediato, strettamente immediato, oppure se sarà il futuro, intendo dire la sessione estiva di mercato e Santiago Castro è un profilo che piace. Mi fermo qui. Piace, punto. Vediamo”

Le parole di Pedullà

Pedullà ha poi aggiunto che per strappare Casto al Bologna servirà un’offerta elevata: “Valutazione alta. Il Bologna in questo momento è un po’ in crisi. Il Bologna è una bottega cara, però le trattative ci sono, le trattative che partono, le trattative che non partono, il gradimento, l’interesse e tutto il resto lo vedremo“.

Parole che lasciano intendere come il discorso legato a Castro sia più orientato verso giugno piuttosto che a un assalto immediato in questa finestra invernale.

La valutazione elevata del cartellino e la tradizionale durezza del Bologna nelle trattative rendono l’operazione complessa, ma il gradimento della Juventus è reale e va tenuto in considerazione. Molto dipenderà anche dall’evoluzione della stagione rossoblù e dalla volontà del club emiliano di sedersi eventualmente al tavolo delle trattative. Inoltre, la Juventus potrebbe volersi prendere il tempo necessario per valutare con attenzione la crescita del giocatore e la sua continuità di rendimento nel corso dei prossimi mesi. Un altro fattore da non sottovalutare potrebbe essere la concorrenza di altri club, italiani ed esteri, che potrebbe incidere sulle strategie e sui tempi dell’eventuale affondo.

In quest’ottica, i bianconeri preferiscono muoversi con prudenza, mantenendo vivi i contatti e monitorando la situazione senza forzare la mano.

Proposto Almada

Nel frattempo, la Juventus continua a monitorare anche altre piste, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di vice Yildiz. L’obiettivo è quello di aggiungere qualità e soluzioni offensive senza snaturare gli equilibri della rosa. A tal proposito, Pedullà ha rivelato un retroscena interessante legato a un nome di grande talento: “Alla Juventus hanno proposto Thiago Almada che sicuramente è un grande talento e l’Atletico Madrid ha speso oltre 20 milioni per portarlo in Spagna la scorsa estate. È una proposta, è un’idea, vediamo. Sarebbe un simil Yildiz, fermo restando che poi l’Atletico dovrebbe dare il via libero.

Ecco perché ve la vendo come idea”.

La pista Almada, dunque, va interpretata più come un’opportunità da valutare che come una trattativa già avviata. Molto dipenderà dalle condizioni poste dall’Atletico Madrid e dalla formula dell’eventuale operazione. La Juventus, dal canto suo, resta vigile e pronta a cogliere eventuali occasioni, consapevole che programmare in anticipo può fare la differenza. Per ora, non resta che attendere e osservare come si svilupperanno queste situazioni nelle prossime settimane.