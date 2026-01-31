"Questo della Juventus e possiamo definirlo il mercato della disperazione. Comolli, Modesto, Ottolini, sono tre disperati" queste sono le parole con cui ha esordito Marcello Chirico nel suo ultimo video su Youtube. Il giornalista ha proseguito dicendo: "Perché vorrebbe davvero tanto accontentare il loro allenatore portandogli un centravanti, in quanto Spalletti ha chiesto un attaccante con caratteristiche ben specifiche, ma n on ce la fanno, non ci riescono. Questo per il semplice motivo che soldi non ce ne sono".

Juventus, Chirico: 'Chiellini lo ha detto, il club non può fare acquisti di un certo tipo ma solo prestiti'

Ancora Chirico: "Quindi l'ha detto anche Chiellini in un'intervista, non ci sono soldi, possiamo fare solo trattative in prestito con diritto e non con obbligo di riscatto. Però il problema è che tu non avendo soldi, non hai nemmeno idee e hai anche poche conoscenze. Perché se partiamo da Mateta, che è il giocatore che aveva indicato Spalletti, il Crystal Palace si è sempre detto pronto a cederlo. Si parlava all'inizio di 40 milioni ma da quello che sapevo a 35 si poteva chiudere e infatti il Milan è arrivato con quella cifra e gliel'hanno dato. Perché i rossoneri possono permetterselo e noi no?

Beh, perché loro ultimamente hanno chiuso tanti bilanci in positivo, quindi a livello di regole del fairplay finanziario, possono fare un acquisto a gennaio anche impegnandosi su cifre importanti".

Chirico ha concluso: "Poi noi possiamo anche discutere e chiederci se valeva la pena spendere 35 milioni per un giocatore di 29 anni del Crystal Palace, ma, Spalletti sapeva chi fosse e gli aveva indicato quel giocatore lì. La Juventus invece ci impiega una settimana intera per andare a prendere un ripiego, perché El-Nesyri quello ere e neanche riesci a prenderlo".

I tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Marcello la gestione di Elkann e di questa dirigenza é veramente imbarazzante.

Sembra la copia di Cobolli, Blanc e Secco 2.0 Ancora più svilente è la mancanza di volontà del proprietario di disinvestire" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "l solito mercato della disperazione e dell'incapacità. Se non hai soldi e si presume tu sappia di non averli devi agire di conseguenza e quindi inutile che sprechi mesi a trattare gente che costa tot se tu quel tot non lo hai".