Rinforzare la rosa ed in particolare modo la trequarti, così da dare qualità ed imprevedibilità all'intero reparto offensivo. Questo è l'obiettivo della Juventus che sta monitorando diversi nomi per accontentare mister Spalletti. Tra i tanti profili sondati dalla dirigenza bianconera ci sarebbe anche quello di Albert Gudmundsson che potrebbe lasciare la Fiorentina in questa finestra di calciomercato.

Non solo Chiesa, idea Gudmudsson per la trequarti

Non solo Federico Chiesa nei radar della Vecchia Signora, che è alla ricerca di un calciatore che possa dare qualità all'attacco ed essere un ulteriore alternativa ai vari Yildiz e Conceicao.

Stando alle ultime notizie, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per Albert Gudmundsson, numero dieci della Fiorentina. Quattro reti ed un assist per il classe 98 che, nonostante l'avvio negativo dei viola, è sicuramente uno dei calciatori di maggior talento del campionato italiano. La Vecchia Signora starebbe valutando di intavolare una trattativa concreta con la Fiorentina, che al momento appare difficile per diversi motivazioni. La prima legata alla situazione di classifica del club di Commisso che vorrebbe trattenere i migliori giocatori presenti in rosa; la seconda di carattere economico visto che la Viola si priverebbe del dieci islandese solo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Una cifra che la Juventus potrebbe ricavare dalle cessioni di alcuni calciatori ritenuti cedibili come Joao Mario, Koopmeiners e Openda, che resta nel mirino del Fenerbahce. Al momento non si può parlare di un affare già avviato, ma di un'idea da parte della Vecchia Signora che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Gudmudsson rappresenterebbe un ottimo colpo per la Juventus viste le sue doti tecniche ma soprattutto per la duttilità. L'islandese può infatti ricoprire sia il ruolo di trequartista ma anche di mezz'ala ed all'occorrenza di seconda/punta.

Si valuta Marzaoui per la fascia

Altro tassello importante è l'acquisto di un laterale che possa permettere a mister Spalletti di utilzzare sia il 3-4-2-1 che il suo collaudato 4-3-3.

Viste le richieste importanti dell'Atalanta per Palestra, il club bianconero sta valutando possibili alternative e tra queste spunta quella di Noussair Marzaoui che potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio. L'ex Bayern non è mai riuscito ad imporsi durante la sua esperienza all'Old Trafford e potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

La Juve è alla finestra e vorrebbe approfittare della volontà del calciatore per intavolare una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato in estate; una formula che al momento non è presa in considerazione dai Red Devils che vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12-15 milioni.