La ventesima giornata di Serie A ha regalato risultati inattesi e, soprattutto, ha rallentato la corsa di diverse big del campionato. Un turno che potrebbe rivelarsi cruciale nella lotta per le zone alte della classifica, riaprendo scenari che fino a pochi giorni fa sembravano più definiti. Milan, Inter e Napoli non sono riuscite a fare bottino pieno, lasciando spazio a chi insegue e alimentando la sensazione che squadre Roma e Juventus possano dire ancora la loro.

Le big frenano: Milan rallentato, Inter e Napoli si annullano

Il primo segnale è arrivato dal “Franchi”, dove il Milan non è andato oltre l’1-1 contro una Fiorentina terzultima in classifica ma in evidente fase di crescita.

Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca ai rossoneri, incapaci di sfruttare appieno un impegno sulla carta favorevole. Ancora più spettacolare, invece, il big match di San Siro tra Inter e Napoli, conclusosi con un pirotecnico 2 a 2. Una partita intensa, combattuta, che ha visto le due principali candidate allo scudetto fermarsi a vicenda, senza riuscire a dare lo strappo decisivo in classifica. Un risultato che mantiene l’Inter al comando, ma che allo stesso tempo consente alle inseguitrici di sperare in un riavvicinamento. In questo contesto, ha già approfittato della situazione la Roma, che ha superato il Sassuolo portando a casa tre punti pesanti e consolidando la propria posizione nelle zone nobili della graduatoria.

La Juventus sorniona può approfittarne: occasione contro la Cremonese

Chi ora ha l’occasione più ghiotta per capitalizzare questo turno è la Juventus. I bianconeri di Luciano Spalletti scenderanno in campo nel monday night casalingo contro la Cremonese, un appuntamento che potrebbe pesare molto più di quanto dica la classifica dell’avversario. In caso di vittoria allo Stadium, infatti, la Vecchia Signora aggancerebbe al terzo posto Roma e Napoli, appaiate a quota 39 punti, portandosi a una sola lunghezza dal Milan e a quattro dall’Inter capolista. Un balzo in avanti significativo, che certificherebbe ulteriormente la risalita juventina dopo un avvio di stagione complicato. Va però sottolineato come si tratti di una proiezione puramente ipotetica: la Juventus deve ancora conquistare i tre punti contro la Cremonese e, inoltre, le prime tre della classifica devono tutte recuperare una partita, rinviata a causa degli impegni legati alla Supercoppa Italiana.