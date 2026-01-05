Il 6 gennaio alle 15:00, l'Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani di Pisa sarà il teatro della sfida tra i padroni di casa e il Como, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2025/26. Gli ospiti, forti di un organico ben rodato e di una posizione in classifica migliore rispetto ai rivali toscani, cercheranno di confermare i pronostici e conquistare i tre punti in trasferta.

Le probabili formazioni di Pisa-Como

Il Pisa di Gilardino dovrebbe schierarsi con un 3-5-2, affidandosi in attacco alla coppia composta da Nzola e Tramoni, mentre in difesa il trio Calabresi, Canestrelli e Caracciolo avranno il compito di blindare la porta difesa da Semper.

Tra le fila dei nerazzurri toscani spiccano le assenze di Albiol per infortunio muscolare e di altri giocatori impegnati o in attesa di rientro.

Il Como di Fabregas risponde con un 4-2-3-1, che in attacco vedrà come terminale offensivo Douvikas, supportato da Paz, Rodriguez e l’esperto Da Cunha. Diego Carlos, tornato dalla squalifica, rafforzerà il pacchetto arretrato al fianco di Smolcic e Kempf.

Quote di Pisa-Como: favoriti gli ospiti

I bookmaker indicano il Como come la squadra favorita: William Hill quota la vittoria del Como a 1.75, il pareggio a 3.30 e il successo del Pisa a 4.60.

Anche Bet365 propone quote simili, offrendo il trionfo degli ospiti a 1.73, il pari a 3.50 e la vittoria dei locali a 5.25. Per i nerazzurri gara complessa, ma non impossibile: il Como è una squadra che punta al vertice e non può permettersi passi falsi.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Samuele Angori, centrocampista dei toscani, si sta distinguendo per la solidità difensiva e la capacità di contribuire alla costruzione del gioco.

Con 15 presenze, l'italiano ha mostrato buone doti da playmaker, realizzando 229 passaggi totali e vincendo 46 duelli su 74. Tuttavia, deve migliorare la sua prolificità sotto porta, avendo effettuato un unico tiro stagionale.

Mattéo Tramoni ritorna titolare con la responsabilità di dare peso all’attacco del Pisa. In 16 apparizioni, ha messo a segno un gol e un assist, numeri che evidenziano una buona capacità di lettura dell’azione offensiva, supportata da 15 passaggi chiave. L'esterno francese sarà in cerca di rilancio per migliorare la valutazione media di 6.63.

M'Bala Nzola, che in questa stagione con il Pisa ha segnato 3 reti in 15 presenze, è atteso protagonista. La sua fisicità nei duelli aerei e la capacità di operare come boa nel 3-5-2 di Gilardino potrebbe essere determinate per scardinare la difesa comasca.

Con 66 duelli vinti su 139 e 2 rigori segnati, l'attaccante angolano resta una spina nel fianco delle retroguardie avversarie.

Per il Como, Nicolás Paz è un centrocampista in ascesa con un promettente bilancio di 6 reti e 6 assist in 17 partite. È un giocatore chiave per la costruzione del gioco e l'inserimento in area, evidenziato da una valutazione media di 7.46 e solidi numeri di passaggi (707) e dribbling riusciti (38 su 66).

Anastasios Douvikas, con 4 gol in 17 presenze per il Como, potrebbe risultare decisivo. La sua media di 10 tiri nello specchio su 18 tentati dimostra una buona precisione sotto porta. Le sue doti da bomber greco saranno cruciali per tenere alta la pressione sulla difesa pisana, supportato dai passaggi chiave di Paz.