Il 6 gennaio al Stadio Via del Mare di Lecce, i giallorossi salentini affronteranno la Roma per la diciannovesima giornata della Serie A 2025/26. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La sfida promette di essere interessante, con la "Lupa" intenzionata a consolidare la sua posizione di alta classifica, mentre il Lecce mira a distanziarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, soprattutto davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

Lecce (4-3-3): Tra i pali ci sarà Falcone, con una difesa composta da Perez, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo.

A centrocampo, Di Francesco sembra orientato a confermare il trio Kaba, Ramadani e Maleh, mentre l'attacco vedrà in azione Pierotti, Stulic favorito su Camarda, e Banda. Gli squalificati e gli infortuni costringono il tecnico a qualche aggiustamento, ma la fiducia nei suoi ragazzi è alta.

Roma (3-4-2-1): Gasperini avrà a disposizione Svilar in porta, una difesa a tre con Celik, Ziolkowski e Ghilardi, mentre il centrocampo sarà formato da Tmsikas, Cristante, Koné e Wesley. Davanti, come suggerito dai più recenti match di campionato, giocheranno Soulé e Paulo Dybala, mentre Ferguson avrà il compito di finalizzare le azioni offensive. Mancini ed Hermoso sono indisponibili per squalifica, ma le soluzioni non mancano al tecnico capitolino.

Quote di Lecce-Roma: giallorossi favoriti

I bookmaker vedono la Roma favorita per la vittoria: William Hill quota i giallorossi a 1.73, mentre un eventuale successo del Lecce è quotato a 4.80. Il pareggio è proposto a 3.30. Bet365 presenta quote simili con 1.73 per la vittoria degli ospiti, 5.50 per il successo dei salentini e 3.40 per un pareggio. È evidente che la squadra di Gasperini, nonostante le assenze, mantiene il favore dei pronostici.

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra le file del Lecce, Lameck Banda, con 2 gol e 1 assist in 630 minuti giocati in 13 presenze, si candida a sorpresa per essere uno dei protagonisti: tra dribbling tentati (19) e duelli vinti (39 su 96), ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le difese avversarie.

Accanto a lui, Santiago Pierotti sta cercando di migliorare i suoi numeri: benché non sia ancora andato a segno, ha partecipato attivamente con 247 passaggi e 32 tackle in 16 presenze, dimostrando una certa capacità di recupero palla e doti di organizzatore nel centro dell'attacco.

Tra i giallorossi, il nome di spicco rimane quello di Paulo Dybala. Sebbene la "Joya" non sia ancora esplosa in termini di realizzazioni con solo 1 rete in 13 partite, il suo gioco e la presenza in campo si fanno sentire, grazie anche ai suoi 24 passaggi chiave e la capacità di tirare con precisione (10 tiri su 17 nello specchio della porta).

Infine, Matías Soulé, giovane talento della Roma, ha già segnato 5 gol e offerto 3 assist in 18 presenze, dimostrando grande dinamismo e capacità di incidere nel match. Con 23 tiri totali e un rating di 7.14, è una delle sorprese positive della stagione, pronto a dare ulteriore prova del suo valore su un palcoscenico difficile come quello del Via del Mare.