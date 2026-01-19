La settima giornata della fase a gironi della Champions League si disputerà tra martedì e mercoledì, con tutte le partite in programma alle 21. Il calendario completo è stato reso noto.

Le partite di martedì

Martedì si giocheranno le seguenti partite: Kairat–Bruges (alle 16.30), Bodo/Glimt–Manchester City (alle 18.45), Copenaghen–Napoli, Inter–Arsenal, Olympiacos–Leverkusen, Real Madrid–Monaco, Sporting–PSG, Tottenham–Dortmund e Villarreal–Ajax.

Le partite di mercoledì

Mercoledì si affronteranno: Galatasaray–Atletico (alle 18.45), Qarabag–Francoforte (alle 18.45), Atalanta–Athletic, Chelsea–Pafos, Bayern–Union Saint-Gilloise, Juventus–Benfica, Newcastle–PSV, Marsiglia–Liverpool e Slavia Praga–Barcellona.

La classifica aggiornata

La graduatoria vede l’Arsenal in testa con 18 punti; seguono Bayern con 15; PSG, Manchester City e Atalanta con 13; Inter, Real Madrid, Atletico e Liverpool con 12; Dortmund e Tottenham con 11; Newcastle, Chelsea, Sporting e Barcellona con 10; Marsiglia, Juventus, Galatasaray, Leverkusen e Monaco con 9; PSV con 8; Qarabag, Napoli e Copenaghen con 7; Benfica, Pafos e Union Saint-Gilloise con 6; Athletic e Olympiacos con 5; Francoforte e Bruges con 4; Bodo/Glimt, Slavia e Ajax con 3; Villarreal e Kairat con 1.

La Champions League 2025‑2026

La settima giornata fa parte della fase a gironi della Champions League 2025‑2026, che si svolge tra il 16 settembre 2025 e il 28 gennaio 2026.

La settima giornata è prevista per il 20 e 21 gennaio 2026, mentre l’ottava e ultima giornata della fase a gironi si disputerà il 28 gennaio 2026. La finale della competizione è in programma il 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest.