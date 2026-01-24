Il girone di ritorno della Ligue 1 si apre domenica 25 gennaio con la sfida tra Stade Brestois e Tolosa, in programma alle 17:15 allo Stade Francis-Le Blé di Brest. Due squadre in cerca di continuità, pronte a dare battaglia in uno scontro che promette equilibrio e spettacolo per rilanciare le proprie ambizioni nella massima serie francese.

Le probabili formazioni di Stade Brestois-Tolosa

I padroni di casa di Brest si affidano ancora una volta alla formula collaudata del 4-3-3. Tra i pali ci sarà Grégoire Coudert, protetto dalla linea difensiva composta da Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaila Coulibaly e Bradley Locko.

In mezzo al campo agiranno Joris Chotard, Hugo Magnetti e Lucas Tousart, mentre sulla trequarti spazio all’estro di Kamory Doumbia. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle del gigante Ludovic Ajorque e sulla rapidità di Rémy Labeau Lascary, chiamato all’ennesima conferma dopo le buone apparizioni recenti.

Il Tolosa di contro risponde con il modulo 3-4-3, puntando su una retroguardia compatta con Guillaume Restes tra i pali e il terzetto Sidibe, Cresswell e Nicolaisen davanti a lui. Sulla fascia destra Rafik Messali, opposto a sinistra ad Alexis Vossah, pronti a spingere e difendere. In mezzo, Pape Demba Diop e Aron Doennum a garantire filtro e sostegno. In attacco fari puntati su Santiago Hidalgo e Frank Magri, con Yann Gboho, il giocatore finora più continuo del reparto offensivo, pronto ad accendere la manovra viola.

Quote: sfida equilibrata, Tolosa leggermente favorito

I bookmaker si aspettano un match estremamente bilanciato, ma con una leggera inclinazione verso gli ospiti. William Hill quota la vittoria interna a 2.80, il pareggio a 2.88 e il successo del Tolosa a 2.62. Bet365 rimane in linea: Brest a 2.80, pareggio a 3.10 e Tolosa vincente a 2.70. Le lavagne raccontano di una gara senza un vero padrone, ma con il Tolosa leggermente più accreditato secondo le previsioni.

Le statistiche dei protagonisti: fari su Doumbia, Ajorque, Gboho e Hidalgo

Tra i più attesi in casa Stade Brestois c'è Kamory Doumbia.

Il giovane maliano ha confermato di essere uno dei motori della stagione con 4 gol e 2 assist in 13 match, impreziositi da ben 31 contrasti e 8 dribbling riusciti, cifra che testimonia la sua propensione a saltare l’uomo in mediana. Con una media voto di 6.89, Doumbia si sta rivelando un elemento imprescindibile nel cuore del gioco biancorosso.

Ludovic Ajorque, riferimento offensivo con la sua imponente stazza, ha timbrato 2 reti e fornito 5 assist in 17 presenze, numeri che evidenziano la capacità di giocare sia da terminale che da uomo-assist. L’attaccante originario di Saint-Denis non esita nei duelli (140 su 255 vinti), ed è spesso protagonista nei momenti clou con i suoi 22 tiri tentati, confermando anche una discreta tenacia difensiva con 11 tackle e 8 intercetti.

Sul fronte Tolosa, Yann Gboho sta vivendo una stagione da autentico protagonista. Il talento ivoriano-francese ha già messo a referto 5 reti e 2 assist in 17 presenze, mostrandosi spesso implacabile nell’uno contro uno: 42 dribbling riusciti su 83 tentati, e una cifra considerevole di 33 passaggi chiave in zona gol. Impressiona la qualità del suo gioco offensivo, sempre lucido e pungente, oltre alla resistenza nei duelli, dove risulta spesso vincente (93 su 196).

Da monitorare anche Santiago Hidalgo, già a quota 4 gol e 2 assist nonostante solo 3 presenze da titolare in 14 partite giocate. L’argentino classe 2005 offre un importante dinamismo nelle rotazioni offensive viola, affiancato da Frank Magri, autore anch’egli di 5 reti in stagione.

Nel tridente offensivo del Brest, Rémy Labeau Lascary rappresenta una variabile imprevedibile: il suo ruolino parla di 2 gol e 1 assist in maglia biancorossa, ai quali aggiunge un’esperienza-lampo ma produttiva a Lens (1 presenza, 1 gol). In 12 apparizioni con il Brest, ha messo insieme anche 7 tiri nello specchio e 7 dribbling vincenti, mettendo in mostra vivacità sotto porta e una certa efficacia nel saltare l’uomo.