Frankie Dettori ha concluso la sua straordinaria carriera da fantino con una giornata memorabile in Brasile, ottenendo una doppietta all’ippodromo di Gavea. In sella a Bet You Can e Speak Alpha, Dettori ha regalato al pubblico sudamericano un ultimo saggio del suo talento, confermando la sua classe internazionale.

Il gran finale a Gavea

Il fantino italiano, cinquantacinque anni, aveva annunciato il ritiro alla fine dello scorso anno. La sua passerella finale si è svolta all’ippodromo di Gavea, dove ha conquistato la vittoria nel prestigioso Grande Premio Estado do Rio de Janeiro in sella a Bet You Can.

Dettori ha poi replicato il successo nella stessa giornata con Speak Alpha, chiudendo la sua carriera con una doppietta vincente. Al termine delle corse ha eseguito la tradizionale flying dismount, il gesto spettacolare che per decenni è stato il suo marchio di fabbrica.

Un doppio addio in grande stile

La doppietta in Brasile ha suggellato una carriera straordinaria, iniziata in Italia da adolescente e proseguita sui palcoscenici più importanti del galoppo mondiale. Dettori lascia un segno indelebile nella storia dell’ippica, salutando il pubblico con due vittorie nella sua ultima giornata da professionista.

Il percorso internazionale

Il ritiro definitivo era stato annunciato per dopo la Breeders’ Cup del 2025 negli Stati Uniti, seguito da un breve tour di addio in Sud America. In Brasile, la doppietta ottenuta all’ippodromo di Gavea rappresenta il culmine di una carriera ricca di successi e riconoscimenti a livello mondiale.