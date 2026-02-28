Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, ha tracciato un bilancio della stagione rossonera: “A marzo ci siamo arrivati discretamente bene, si poteva fare meglio ma adesso si decide la stagione. Si decide lo scudetto, i posti Champions. Da domani inizia la discesa”.

Il tecnico ha riconosciuto l’impatto della recente sconfitta: “Dopo sei mesi senza sconfitta tutti abbiamo subìto il contraccolpo. Martedì eravamo rintronati, ma ora bisogna switchare e tornare a camminare e a correre”.

Il momento chiave della stagione

Allegri ha indicato marzo come il mese decisivo per il Milan: un periodo cruciale in cui si definiranno gli obiettivi principali, dallo scudetto ai posti per la Champions League.

L’allenatore ha sottolineato la necessità di reagire prontamente dopo la battuta d’arresto, invitando la squadra a ritrovare ritmo e determinazione.

Ripartenza dopo il contraccolpo

Il riferimento al “contraccolpo” subito dopo la prima sconfitta stagionale evidenzia la fragilità emotiva del gruppo, ma anche la volontà di ripartire con vigore. Allegri ha usato un linguaggio chiaro e diretto, richiamando la squadra a una pronta reazione per affrontare al meglio la volata finale.

Il calendario di marzo

Il Milan affronterà la Cremonese il primo marzo, dando il via a un mese intenso. Seguiranno il derby contro l’Inter l’8 marzo alle ore 20.45, la trasferta contro la Lazio il 15 marzo alla stessa ora e la sfida contro il Torino il 21 marzo alle ore 18.00.

Questi impegni rappresentano tappe fondamentali per valutare le ambizioni rossonere in campionato.

Il valore simbolico di marzo

Marzo è considerato il mese della verità per il Milan: è il momento in cui la squadra deve dimostrare di poter competere per i traguardi stagionali. La serie di partite contro avversari di alto livello può rappresentare un banco di prova decisivo per la tenuta mentale e tattica del gruppo.