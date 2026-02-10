L'Atalanta si impone sulla Cremonese per 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La gara, disputata a Cremona, ha visto i nerazzurri mettere a segno le reti decisive nel primo tempo con Krstović e Zappacosta. La Cremonese è riuscita solo nei minuti di recupero ad accorciare le distanze con Thorsby.

Primo tempo in controllo nerazzurro

La partita si sblocca al tredicesimo minuto con una conclusione al volo di Krstović, servito da Raspadori, che sorprende Audero sul primo palo. Al venticinquesimo, Zappacosta raddoppia con un tiro a giro sul palo lontano, dopo uno scarico di Pašalić.

L’Atalanta ha così controllato agevolmente il match fino all’intervallo, mostrando una netta superiorità.

Brivido nel finale per l'Atalanta

Nel secondo tempo la Cremonese ha faticato a reagire, mentre l’Atalanta ha sfiorato il tris in diverse occasioni. Tuttavia, nel recupero, Thorsby ha accorciato le distanze con un bel gol in semirovesciata su assist di Luperto. Il gol è arrivato troppo tardi per permettere alla Cremonese di evitare la sconfitta, che rappresenta la terza consecutiva per i grigiorossi.

Con questo successo, l’Atalanta si porta a due punti dal Como, sesto in classifica, che però deve ancora recuperare una partita. La vittoria rilancia le ambizioni europee della squadra.

Contesto della partita

La Dea ha dominato il derby lombardo, confermando le proprie ambizioni europee. Un elemento di rilievo è stata l'assenza di De Ketelaere, inizialmente titolare, costretto a rinunciare alla partita per un risentimento al ginocchio destro durante il riscaldamento. Al suo posto è stato schierato Samardzic. La Cremonese, dal canto suo, ha schierato subito Luperto e Thorsby, arrivati nel mercato invernale, ma non è riuscita a invertire la tendenza negativa, incassando la terza sconfitta di fila.