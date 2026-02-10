La Roma ha ritrovato la vittoria nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, superando il Cagliari per 2-0 allo Stadio Olimpico. La doppietta dell’olandese Donyell Malen ha permesso ai giallorossi di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica.

Il match e le scelte di formazione

La partita si è sbloccata al venticinquesimo minuto del primo tempo. Mancini ha servito Malen in verticale: l’attaccante ha superato Dossena e con uno scavino ha battuto Caprile. Il raddoppio è arrivato al ventesimo minuto della ripresa, con Malen che ha finalizzato un assist di Celik, spingendo il pallone in rete.

Nel primo tempo la Roma ha creato diverse occasioni, con Soulé e Ghilardi vicini al gol. Nella ripresa, il Cagliari ha colpito una traversa con Sulemana, ma senza riuscire a impensierire la difesa giallorossa.

Il contesto e il ritorno di Totti

La vittoria assume un valore particolare anche per la presenza sugli spalti di Francesco Totti, tornato a seguire la squadra insieme al figlio Cristian e vicino alla dirigenza. L’ipotesi di un suo ruolo operativo come direttore tecnico è al vaglio della società.

Prospettive e calendario

Con i tre punti conquistati, la Roma raggiunge la Juventus a quota 46 punti, avvicinandosi al Napoli, distante tre lunghezze. Il prossimo impegno sarà lo scontro diretto contro la squadra di Antonio Conte al Maradona, considerato uno spartiacque nella corsa alla Champions League.

Dettagli della partita

La partita si è disputata lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, con l’arbitro Matteo Marcenaro. La Roma ha dominato il gioco, con Malen protagonista assoluto e il debutto positivo di Zaragoza nel secondo tempo. In classifica, i giallorossi si sono portati al quarto posto con 46 punti, mentre il Cagliari resta dodicesimo con 28 punti.